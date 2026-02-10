Ουκρανία: Μια γυναίκα και η 11χρονη κόρη της σκοτώθηκαν σε ρωσικά πλήγματα στο Σλοβιάνσκ - Real.gr

Μία γυναίκα και η 11χρονη κόρη της σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικό βομβαρδισμό εναντίον της πόλης Σλοβιάνσκ, στην επαρχία Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης από αυτά τα αεροπορικά πλήγματα εναντίον της πόλης, προς την οποία προχωρούν αργά τα ρωσικά στρατεύματα, έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης της επαρχίας Βαντίμ Φιλασκίν.

«Μεταξύ των τραυματιών είναι ένα 7χρονο κορίτσι (…) Εξακριβώνουμε τον ακριβή αριθμό των θυμάτων και το εύρος των υλικών ζημιών», πρόσθεσε, αναρτώντας φωτογραφίες από φλεγόμενα κτίρια με τα παράθυρά τους κατεστραμμένα και συντρίμμια στο έδαφος.

«Κάθε ημέρα στην επαρχία Ντονέτσκ οι Ρώσοι διαπράττουν νέα εγκλήματα πολέμου», κατήγγειλε ο Φιλάσκιν.

Η επαρχία Ντονέτσκ, όπου μαίνονται οι πιο βίαιες μάχες, ελέγχεται εν μέρει από τις δυνάμεις του Κιέβου. Είναι μία από τις τέσσερις ουκρανικές επαρχίες τις οποίες επιδιώκει να προσαρτήσει η Ρωσία.

Αυτονομιστές υποστηριζόμενοι από τη Μόσχα είχαν καταλάβει το Σλοβιάνσκ επί δύο μήνες το 2014, εκμεταλλευόμενοι την αστάθεια που προκλήθηκε μετά τη φιλοευρωπαϊκή εξέγερση της πλατείας Μαϊντάν στο Κίεβο, προτού εκδιωχθούν από τον ουκρανικό στρατό.

Οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται πλέον περίπου 15 χιλιόμετρα από το Σλοβιάνσκ, το οποίο είχε περίπου 100.000 κατοίκους πριν από το ξέσπασμα του πολέμου το 2022.

Εξάλλου φιλορώσοι αξιωματούχοι στην επαρχία Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, δήλωσαν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ουκρανικές δυνάμεις στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών.