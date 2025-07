Ουκρανία: Νεκροί ύποπτοι για συνεργασία με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και τη δολοφονία συνταγματάρχη - Real.gr

Πράκτορες των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών σκοτώθηκαν σήμερα στην περιοχή του Κιέβου, στη διάρκεια μιας επιχείρησης της ουκρανικής μυστικής υπηρεσίας SBU για τη σύλληψή τους, καθώς ήταν ύποπτοι για τη δολοφονία ενός συνταγματάρχη της SBU την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε η Ουκρανία.

SBU liquidates killers of FSB who killed Security Service colonel Ivan Voronych in Kyiv three days ago,

The special operation to find the killers of the Ukrainian defender was personally led by the head of the @ServiceSsu, Lieutenant General Vasyl Malyuk. pic.twitter.com/4NxE6OX9bP

— Ukraine Front Line (@EuromaidanPR) July 13, 2025