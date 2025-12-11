Ουκρανία: Ο ΟΗΕ ανησυχεί για τις επιπτώσεις του πολέμου στις γυναίκες που κυοφορούν - Real.gr

Το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA στα αγγλικά, FNUAP στα γαλλικά) προειδοποίησε σήμερα για τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία στις γυναίκες που κυοφορούν, επισημαίνοντας τη σημαντική αύξηση της μητρικής θνησιμότητας.

«Η τελευταία μας αξιολόγηση δείχνει σαφή επιδείνωση της μητρικής υγείας σε όλη την Ουκρανία, με όλο και περισσότερες γυναίκες να κινδυνεύουν να πεθάνουν και με όλο και περισσότερες κυήσεις να παρουσιάζουν εν δυνάμει θανατηφόρες επιπλοκές», δήλωσε η Φλόρενς Μπάουερ, επικεφαλής της υπηρεσίας αυτής του ΟΗΕ για την Ανατολική Ευρώπη.

“Δεν πρόκειται για αφηρημένα στατιστικά στοιχεία, πρόκειται για ανθρώπους και οικογένειες που ζουν μέσα σε ένα αφόρητο άγχος, στοιχεία που αντικατοπτρίζουν ένα σύστημα υγείας που δέχεται επίθεση”, πρόσθεσε, αναφέροντας ως παράδειγμα πρόσφατη επίθεση που προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε μαιευτήριο το οποίο διαχειρίζεται το FNUAP στη Χερσώνα, στον νότο της χώρας.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα αποτελέσματα ανάλυσης δεδομένων υγείας σε εθνικό επίπεδο, η μητρική θνησιμότητα αυξήθηκε κατά σχεδόν 37% μεταξύ 2023 και 2024, αναφέρει η ανακοίνωση, και τονίζει την αύξηση των επιθέσεων κατά των μαιευτηρίων και τη διατάραξη της προγεννητικής φροντίδας.

Κατά την ίδια περίοδο, και παρά την μείωση του αριθμού γεννήσεων, η μητρική θνησιμότητα αυξήθηκε από 18,9 σε 25,9 θανάτους ανά 100.000 γεννήσεις, διευκρινίζει το Ταμείο. Κατάσταση που εξηγείται από μια πιο μεγάλη αναλογία εγκύων γυναικών που παρουσίασαν σοβαρές επιπλοκές, κυρίως αύξηση κατά 44% της ρήξης της μήτρας και 12% της υπέρτασης κατά τη διάρκεια της κύησης.

Το ποσοστό των καισαρικών τομών, “δείκτης” μιας κρίσης της μητρικής υγείας, αυξήθηκε επίσης, με ορισμένες περιοχές στη γραμμή του μετώπου να έχουν “ποσοστά μεταξύ των πιο υψηλών στην Ευρώπη” (46% στη Χερσώνα, 32% στην Οδησσό).

Η FNUAP που προμηθεύει στην Ουκρανία εξοπλισμό και φάρμακα για τα πρόωρα βρέφη, απηύθυνε έκκληση για δωρεές 52 εκατομμυρίων δολαρίων για να συνεχίσει τη βοήθειά της στην υγεία της μητέρας και του βρέφους στη χώρα το 2026.