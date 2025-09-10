Ουκρανία: Ο Πούτιν δεν θα σταματήσει «να δοκιμάζει τη Δύση» - Real.gr

Quantcast
Ουκρανία: Ο Πούτιν δεν θα σταματήσει «να δοκιμάζει τη Δύση»
10:00, 10/09/2025
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Κίεβο εκτίμησε σήμερα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα σταματήσει «να δοκιμάζει τη Δύση» και θα το κάνει για όσο διάστημα δεν υπάρχει «μια ισχυρή απάντηση», αφού η Πολωνία κατήγγειλε ότι υπέστη «επίθεση» από τη Μόσχα καθώς ιπτάμενα αντικείμενα παραβίασαν τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής εναντίον της Ουκρανίας.

Η Πολωνία, χώρα που συνορεύει με την Ουκρανία και είναι μέλος του ΝΑΤΟ, επεσήμανε ότι κατέρριψε «εχθρικά» drones στον εναέριο χώρο της.

«Ο Πούτιν δεν θα σταματήσει να εντείνει, να επεκτείνει τον πόλεμό του και να δοκιμάζει τη Δύση», σχολίασε στο Χ ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «μια αδύναμη απάντηση σήμερα απλώς θα προκαλέσει περισσότερο τη Ρωσία και τότε ρωσικοί πύραυλοι και drones θα πετάξουν ακόμη πιο μακριά στην Ευρώπη».

Όπως εκτίμησε ο Σίμπιχα, η κατάσταση αυτή αποδεικνύει ότι οι γειτονικές χώρες της Ουκρανίας πρέπει να μπορούν να κινητοποιούν τα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας που διαθέτουν για «να αναχαιτίζουν drones και πυραύλους στον ουκρανικό εναέριο χώρο».

«Η αίσθηση ατιμωρησίας του Πούτιν δεν σταματά να μεγαλώνει διότι δεν έχει τιμωρηθεί όπως θα έπρεπε για τα προηγούμενα εγκλήματά του», τόνισε ο Σίμπιχα.

