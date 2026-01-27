Ουκρανία: Ο υπουργός Ενέργειας δηλώνει ότι 710.000 νοικοκυριά στο Κίεβο παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα - Real.gr

Quantcast
Ουκρανία: Ο υπουργός Ενέργειας δηλώνει ότι 710.000 νοικοκυριά στο Κίεβο παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

23:19, 27/01/2026
Ουκρανία: Ο υπουργός Ενέργειας δηλώνει ότι 710.000 νοικοκυριά στο Κίεβο παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας Ντενίς Σμιχάλ δήλωσε σήμερα ότι 710.000 νοικοκυριά στην πρωτεύουσα παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές και δεσμεύτηκε να καταβληθούν προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης παρά τις εκτεταμένες ζημιές.

Ο Σμιχάλ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, έπειτα από μια συνεδρίαση για θέματα ενέργειας, δήλωσε ότι ειδικοί στην ενέργεια και οι αρχές εργάζονται για να καταρτιστεί ένα χρονοδιάγραμμα προγραμματισμένων διακοπών σε ένα σύστημα που έχει υποστεί ζημιές διαφορετικής κλίμακας ανά περιοχή.

“Κατανοούμε ότι το να ζεις στην αβεβαιότητα χωρίς σαφή χρονοδιαγράμματα είναι εξουθενωτικό”, έγραψε ο Σμιχάλ, ο οποίος είναι επίσης πρώτος αντιπρόεδρος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

