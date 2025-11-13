Quantcast
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι επισκέφθηκε τα στρατεύματα στη Ζαπορίζια - Real.gr
real player

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι επισκέφθηκε τα στρατεύματα στη Ζαπορίζια

13:15, 13/11/2025
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι επισκέφθηκε τα στρατεύματα στη Ζαπορίζια

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι επισκέφθηκε τα στρατεύματα που μάχονται στην επαρχία Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, ένα μέτωπο στο οποίο ο ρωσικός στρατός έχει ανακοινώσει τον τελευταίο καιρό κέρδη.

“Συζήτησα με τους στρατιωτικούς για τις απαραίτητες αποφάσεις προκειμένου να ενισχυθεί η άμυνα στον τομέα της Ορίχιβ”, επεσήμανε ο Ζελένσκι στο Telegram, ο οποίος ανήρτησε βίντεο που τον δείχνει να συνομιλεί με στρατιώτες.

Η περιοχή αυτή ήταν ένα από τα σημεία από τα οποία ξεκίνησε η ουκρανική αντεπίθεση το 2023, η οποία δεν απέφερε καρπούς.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο ουκρανικός στρατός είχε επισημάνει ότι η κατάσταση στο μέτωπο της Ζαπορίζια επιδεινώνεται, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Ιταλία: Γυναίκα σκότωσε τον 9χρονο γιο της με μαχαιριές στον λαιμό

Ιταλία: Γυναίκα σκότωσε τον 9χρονο γιο της με μαχαιριές στον λαιμό

13:45 13/11
Νατσιός στον Realfm 97,8: «Απόλυτη κοροϊδία» με τις πληρωμές των αγροτών – Ο κ. Τσίπρας πριν φτάσει στην Ιθάκη, θα ναυαγήσει

Νατσιός στον Realfm 97,8: «Απόλυτη κοροϊδία» με τις πληρωμές των αγροτών – Ο κ. Τσίπρας πριν φτάσει στην Ιθάκη, θα ναυαγήσει

13:41 13/11
Το BBC ετοιμάζεται να ζητήσει συγγνώμη από τον Τραμπ

Το BBC ετοιμάζεται να ζητήσει συγγνώμη από τον Τραμπ

13:37 13/11
Πιερρακάκης από το ECOFIN: Η Ελλάδα στηρίζει την κατάργηση του ορίου απαλλαγής από τελωνειακούς δασμούς στα χαμηλής αξίας δέματα

Πιερρακάκης από το ECOFIN: Η Ελλάδα στηρίζει την κατάργηση του ορίου απαλλαγής από τελωνειακούς δασμούς στα χαμηλής αξίας δέματα

13:35 13/11
Πηγές του υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου: Η διάπραξη ποινικών αδικημάτων εντός των δομών απλά επιβαρύνει τη θέση των παράνομων μεταναστών και επιταχύνει τη διαδικασία

Πηγές του υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου: Η διάπραξη ποινικών αδικημάτων εντός των δομών απλά επιβαρύνει τη θέση των παράνομων μεταναστών και επιταχύνει τη διαδικασία

13:34 13/11
Kylie Jenner: Απαντά στις φήμες χωρισμού από τον Timothée Chalamet με μια κίνηση

Kylie Jenner: Απαντά στις φήμες χωρισμού από τον Timothée Chalamet με μια κίνηση

13:30 13/11
Η συνάντηση του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Ο διάλογος μπροστά στις κάμερες

Η συνάντηση του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Ο διάλογος μπροστά στις κάμερες

13:25 13/11
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι επισκέφθηκε τα στρατεύματα στη Ζαπορίζια

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι επισκέφθηκε τα στρατεύματα στη Ζαπορίζια

13:15 13/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved