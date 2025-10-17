Ουκρανία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με εκπροσώπους της αμερικανικής εταιρείας που κατασκευάζει πυραύλους Tomahawk και Patriot - Real.gr

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συναντήθηκε με εκπροσώπους της αμερικανικής εταιρείας που κατασκευάζει τους πυραύλους Patriot και Tomahawk, τους οποίους επιδιώκει να αποκτήσει το Κίεβο προκειμένου να αμυνθεί έναντι της ρωσικής εισβολής.

“Συζητήσαμε για την ικανότητα παραγωγής της Raytheon, πιθανούς τρόπους συνεργασίας για να ενισχύσουμε την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας και τις ικανότητές της μεγάλου βεληνεκούς, καθώς και το ενδεχόμενο κοινής ουκρανοαμερικανικής παραγωγής”, επεσήμανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ζελένσκι.

Οι πύραυλοι αυτοί θα επιτρέψουν στον ουκρανικό στρατό να πραγματοποιήσει πλήγματα πιο βαθιά στο ρωσικό έδαφος, την ώρα που η Μόσχα, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, εντείνει τα πλήγματά της εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών.

Η συνάντηση έγινε πριν την προγραμματισμένη για σήμερα συνομιλία του Ουκρανού προέδρου με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο ο Ζελένσκι επιθυμεί να πείσει να παραδώσει πυραύλους Tomahawk στη χώρα του.

Χθες Πέμπτη ο Τραμπ συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος προειδοποίησε ότι η παράδοση Tomahawk στο Κίεβο “θα βλάψει σημαντικά” τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις και τις προοπτικές επίλυσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Μετά το τηλεφώνημα αυτό ο Τραμπ εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να μειώσουν τα δικά τους αποθέματα σε Tomahawk.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο Ουκρανό αξιωματούχο, οι Αμερικανοί κατασκευαστές όπλων “έχουν ανάγκη ένα πολιτικό μήνυμα” προκειμένου να αρχίσουν τις παραδόσεις εξοπλισμού στο Κίεβο.

Σε άλλη ανάρτησή του στο Χ ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι συναντήθηκε και με εκπροσώπους της Lockheed Martin.

“Παρουσίασα τις συγκεκριμένες ανάγκες της Ουκρανίας σε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και τους αντίστοιχους πυραύλους, όπως και για αεροσκάφη F-16”, πρόσθεσε.