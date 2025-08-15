Ουκρανία: Οι ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ρωσικό λιμάνι στην περιφέρεια Αστραχάν - Real.gr

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σήμερα το λιμάνι Όλια στην περιφέρεια Αστραχάν της Ρωσίας, χτυπώντας πλοίο με εξαρτήματα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) και πυρομαχικά από το Ιράν.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί το λιμάνι αυτό ως σημαντικό κόμβο της αλυσίδας εφοδιασμού της για την προμήθεια στρατιωτικού υλικού από το Ιράν, αναφέρουν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σε σημερινή ανακοίνωσή τους.

