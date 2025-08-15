Ουκρανία: Οι ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ρωσικό λιμάνι στην περιφέρεια Αστραχάν - Real.gr

Quantcast
10:15, 15/08/2025
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σήμερα το λιμάνι Όλια στην περιφέρεια Αστραχάν της Ρωσίας, χτυπώντας πλοίο με εξαρτήματα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) και πυρομαχικά από το Ιράν.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί το λιμάνι αυτό ως σημαντικό κόμβο της αλυσίδας εφοδιασμού της για την προμήθεια στρατιωτικού υλικού από το Ιράν, αναφέρουν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σε σημερινή ανακοίνωσή τους.

 

 


 

