Ουκρανία: Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον ελέγχό τους ένα χωριό στην περιοχή Ζαπορίζια - Real.gr

Ουκρανία: Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον ελέγχό τους ένα χωριό στην περιοχή Ζαπορίζια

13:45, 11/01/2026
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον ελέγχό τους το χωριό Μπιλοχίργια στην περιοχή Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.Οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον ελέγχό τους το χωριό Μπιλοχίργια στην περιοχή Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Οι δυνάμεις της Μόσχας έπληξαν μία βιομηχανική βάση του ουκρανικού στρατιωτικού συμπλέγματος, αλλά και ενεργειακές υποδομές, μετέδωσε το TASS επικαλούμενο τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις αναφορές από το πεδίο της μάχης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

