Οκτώ βορειοευρωπαϊκές και βαλτικές χώρες δεσμεύονται να συνεχίσουν την υποστήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο κατά της Ρωσίας - Real.gr

Την ώρα που η Ουκρανία και η Ευρώπη προσπαθούν να συντονίσουν την απάντησή τους στο σχέδιο που παρουσίασαν οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, οι ηγέτες οκτώ βορειοευρωπαϊκών και βαλτικών χωρών δηλώνουν ότι μίλησαν με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διατύπωσαν εκ νέου την υποστήριξή τους προς το Κίεβο και δεσμεύθηκαν να συνεχίσουν την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία, ενισχύοντας παράλληλα την άμυνα της Ευρώπης για να αποτρέψουν περαιτέρω επιθετικότητα της Ρωσίας.

Σε κοινή τους ανακοίνωση οι ηγέτες της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Ισλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας δηλώνουν: «Η Ρωσία δεν έχει μέχρι στιγμής δεσμευθεί σε κατάπαυση του πυρός ή σε οποιαδήποτε βήματα που οδηγούν στην ειρήνη».

«Λύσεις που σέβονται την κυριαρχία της Ουκρανίας και θα φέρουν στην Ουκρανία και στην Ευρώπη μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα έχουν την πλήρη υποστήριξή μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση στην οποία οι οκτώ χώρες τάσσονται υπέρ της ενίσχυσης των κυρώσεων και της λήψης ευρύτερων οικονομικών μέτρων κατά της Μόσχας όσο συνεχίζεται ο πόλεμος.