Ουκρανία: Ολη η ευρωπαϊκή αντιπρόταση στα 28 σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ – «Η Ρωσία να προσκληθεί ξανά στη G8» - Real.gr

Η Ευρώπη υπέβαλε αντιπρόταση στο σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για την Ουκρανία. Το έγγραφο, το οποίο συντάχθηκε από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, χρησιμοποιεί ως βάση το σχέδιο 28 σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών, εξετάζοντάς σημείο προς σημείο με προτάσεις για αλλαγές και διαγραφές,όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

1. Η κυριαρχία της Ουκρανίας θα επιβεβαιωθεί εκ νέου.

2. Θα επιτευχθεί μια συνολική και πλήρης συμφωνία μη επίθεσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας καθώς και του ΝΑΤΟ. Όλες οι ασάφειες των τελευταίων 30 ετών θα επιλυθούν.

3. Το σημείο 3 του σχεδίου των ΗΠΑ διαγράφεται, όπως μεταδίδει το Sky News. Ένα προσχέδιό που είδε το Reuters ανέφερε: «Θα υπάρχει η προσδοκία ότι η Ρωσία δεν θα εισβάλει στους γείτονές της και το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί περαιτέρω».

4. Μετά την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας, θα συγκληθεί ένας διάλογος μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ για να αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα ασφαλείας και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον αποκλιμάκωσης, ώστε να διασφαλιστεί η παγκόσμια ασφάλεια και να αυξηθούν οι δυνατότητες συνδεσιμότητας και μελλοντικών οικονομικών ευκαιριών.

5. Η Ουκρανία θα λάβει ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας.

6. Ο αριθμός των στρατιωτικών της Ουκρανίας θα περιοριστεί σε 800.000 σε καιρό ειρήνης.

7. Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ εξαρτάται από τη συναίνεση των μελών της συμμαχίας, η οποία δεν υπάρχει.

8. Το ΝΑΤΟ συμφωνεί να μην σταθμεύει μόνιμα στρατεύματα υπό τις διαταγές του στην Ουκρανία σε καιρό ειρήνης.

9. Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ θα σταθμεύουν στην Πολωνία.

10. Εγγύηση των ΗΠΑ που αντικατοπτρίζει το άρθρο 5:

α. Οι ΗΠΑ θα λάβουν αποζημίωση για την εγγύηση.

β. Εάν η Ουκρανία εισβάλει στη Ρωσία, χάνει την εγγύηση.

γ. Εάν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, εκτός από μια ισχυρή συντονισμένη στρατιωτική αντίδραση, θα αποκατασταθούν όλες οι παγκόσμιες κυρώσεις και θα ανακληθεί κάθε είδους αναγνώριση του νέου εδάφους και όλα τα άλλα οφέλη από την παρούσα συμφωνία.

11. Η Ουκρανία είναι επιλέξιμη για ένταξη στην ΕΕ και θα αποκτήσει βραχυπρόθεσμη προτιμησιακή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ η αίτηση της αξιολογείται.

12. Ισχυρό πακέτο παγκόσμιας ανασυγκρότησης για την Ουκρανία, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

α. Δημιουργία ταμείου ανάπτυξης της Ουκρανίας για επενδύσεις σε κλάδους με υψηλή ανάπτυξη, όπως η τεχνολογία, τα κέντρα δεδομένων και οι προσπάθειες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

β. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με την Ουκρανία για την από κοινού αποκατάσταση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό και λειτουργία της υποδομής φυσικού αερίου της Ουκρανίας, η οποία περιλαμβάνει αγωγούς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

γ. Κοινή προσπάθεια για την ανασυγκρότηση των περιοχών που έχουν πληγεί από τον πόλεμο, με στόχο την αποκατάσταση, την ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό των πόλεων και των κατοικημένων περιοχών.

δ. Ανάπτυξη υποδομών.

ε. Εξόρυξη ορυκτών και φυσικών πόρων.

στ. Η Παγκόσμια Τράπεζα θα καταρτίσει ένα ειδικό χρηματοδοτικό πακέτο για την παροχή χρηματοδότησης με σκοπό την επιτάχυνση των εν λόγω προσπαθειών.

13. Η Ρωσία θα επανενταχθεί σταδιακά στην παγκόσμια οικονομία.

α. Η άρση των κυρώσεων θα συζητηθεί και θα συμφωνηθεί σταδιακά και κατά περίπτωση.

β. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνάψουν μακροπρόθεσμη συμφωνία οικονομικής συνεργασίας με στόχο την αμοιβαία ανάπτυξη στους τομείς της ενέργειας, των φυσικών πόρων, των υποδομών, της τεχνητής νοημοσύνης, των κέντρων δεδομένων, των σπάνιων γαιών, των κοινών έργων στην Αρκτική, καθώς και διάφορων άλλων αμοιβαία επωφελών επιχειρηματικών ευκαιριών.

γ. Η Ρωσία θα προσκληθεί να επανενταχθεί στην G8.

14. Η Ουκρανία θα ανακατασκευαστεί πλήρως και θα αποζημιωθεί οικονομικά, μεταξύ άλλων μέσω των ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που θα παραμείνουν δεσμευμένα έως ότου η Ρωσία αποζημιώσει την Ουκρανία για τις ζημίες που υπέστη.

15. Θα συσταθεί κοινή ομάδα εργασίας για την ασφάλεια με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των Ευρωπαίων, με σκοπό την προώθηση και την εφαρμογή όλων των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας.

16. Η Ρωσία θα θεσπίσει νομοθετικά πολιτική μη επιθετικότητας έναντι της Ευρώπης και της Ουκρανίας.

17. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία συμφωνούν να παρατείνουν τις συνθήκες για τη μη διάδοση και τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, συμπεριλαμβανομένης της Fair Start.

18. Η Ουκρανία συμφωνεί να παραμείνει μη πυρηνικό κράτος στο πλαίσιο της NPT (Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων).

19. Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και η παραγόμενη ενέργεια θα κατανέμεται ισότιμα μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας σε αναλογία 50-50.

20. Η Ουκρανία θα υιοθετήσει τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη θρησκευτική ανεκτικότητα και την προστασία των γλωσσικών μειονοτήτων.

21. Η Ουκρανία δεσμεύεται να μην ανακτήσει τα κατεχόμενα κυρίαρχα εδάφη της με στρατιωτικά μέσα. Οι διαπραγματεύσεις για την ανταλλαγή εδαφών θα ξεκινήσουν από τη γραμμή κρούσης.

22. Μόλις συμφωνηθούν οι μελλοντικές εδαφικές ρυθμίσεις, τόσο η Ρωσική Ομοσπονδία όσο και η Ουκρανία αναλαμβάνουν να μην αλλάξουν αυτές τις ρυθμίσεις με τη χρήση βίας. Οποιεσδήποτε εγγυήσεις ασφάλειας δεν θα ισχύουν σε περίπτωση παραβίασης αυτής της υποχρέωσης.

23. Η Ρωσία δεν θα εμποδίζει τη χρήση του ποταμού Δνείπερου από την Ουκρανία για εμπορικούς σκοπούς και θα επιτευχθούν συμφωνίες για την ελεύθερη διακίνηση σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

24. Θα συσταθεί ανθρωπιστική επιτροπή για την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων:

α. Όλοι οι εναπομείναντες κρατούμενοι και πτώματα θα ανταλλαγούν με βάση την αρχή «όλοι για όλους».

β. Όλοι οι κρατούμενοι πολίτες και όμηροι θα επιστραφούν, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

γ. Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα επανένωσης οικογενειών.

25. Η Ουκρανία θα διεξαγάγει εκλογές το συντομότερο δυνατόν μετά την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας.

26. Θα ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των δεινών των θυμάτων της σύγκρουσης.

27. Η παρούσα συμφωνία θα είναι νομικά δεσμευτική. Η εφαρμογή της θα παρακολουθείται και θα διασφαλίζεται από ένα Συμβούλιο Ειρήνης, υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ. Θα επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης.

28. Μόλις όλες οι πλευρές συμφωνήσουν στο παρόν μνημόνιο, θα τεθεί αμέσως σε ισχύ κατάπαυση του πυρός, με την απόσυρση και των δύο μερών στα συμφωνηθέντα σημεία, προκειμένου να αρχίσει η εφαρμογή της συμφωνίας.

Οι λεπτομέρειες της κατάπαυσης του πυρός, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης, θα συμφωνηθούν από τις δύο πλευρές υπό την εποπτεία των ΗΠΑ.