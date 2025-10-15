Ουκρανία: Ομάδα του ΠΟΥ έγινε στόχος επίθεσης, επιβεβαίωσε ο γενικός διευθυντής του οργανισμού - Real.gr

Δύο φορτηγά του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) υπέστησαν ζημιές στο περιστατικό, εξήγησε ο Τέντρος, ενώ επανέλαβε την έκκλησή του να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον εργαζομένων σε οργανώσεις αρωγής.

Ομάδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) έγινε στόχος επίθεσης στην Ουκρανία χθες, Τρίτη, την ώρα που συνόδευε αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ, όμως κατάφερε να παραδώσει ιατρικά εφόδια στην πόλη Μπιλοζέρκα, έγραψε σήμερα στο Χ ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς.

Χθες ο κυβερνήτης της Χερσώνας Ολεξάντρ Προκούντιν είχε επισημάνει ότι αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ, που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια, έγινε στόχος ρωσικής επίθεσης με drones και πυρά πυροβολικού, τονίζοντας ότι είναι θαύμα που δεν υπάρχουν θύματα.