Quantcast
Ουκρανία: Παραιτήθηκαν οι υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της έρευνας για διαφθορά στον ενεργειακό τομέα - Real.gr
real player

Ουκρανία: Παραιτήθηκαν οι υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της έρευνας για διαφθορά στον ενεργειακό τομέα

20:00, 12/11/2025
Ουκρανία: Παραιτήθηκαν οι υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της έρευνας για διαφθορά στον ενεργειακό τομέα

Την παραίτησή τους υπέβαλαν σήμερα το απόγευμα η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας Σβιτλάνα Χριντσούκ και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκέρμαν Γκαλουστσένκο, εν μέσω ενός τεράστιου σκανδάλου διαφθοράς στον ενεργειακό κλάδο της χώρας.

Λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ζητήσει την παραίτηση των δύο υπουργών.

«Υπέβαλα επιστολή παραίτησης», έγραψε η Χριντσούκ με ανάρτηση στο Facebook, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν ευθύνεται για «οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου».

Η υπόθεση διαφθοράς αφορά τον προκάτοχό της, Γκαλουστσένκο, και τον Τιμούρ Μίντιχ, στενό συνεργάτη του Ζελένσκι, ο οποίος έφυγε από την Ουκρανία λίγο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο.

Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο δήλωσε ότι υπέβαλε αίτημα στη Βουλή για την αποπομπή των δύο υπουργών.

Νωρίτερα το πρωί η πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι έρευνα για διαφθορά διεξάγεται στην ουκρανική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom.

Οι ουκρανικές αρχές έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος επτά προσώπων σε σχέση με δωροδοκίες ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στις οποίες εμπλέκονται υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ενεργειακού τομέα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

ΔΟΑΕ: Η επαλήθευση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν «έχει καθυστερήσει πολύ»

ΔΟΑΕ: Η επαλήθευση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν «έχει καθυστερήσει πολύ»

20:45 12/11
Η Jennifer Lawrence μάς έπεισε – Θα φορέσουμε πέδιλα και τον χειμώνα!

Η Jennifer Lawrence μάς έπεισε – Θα φορέσουμε πέδιλα και τον χειμώνα!

20:30 12/11
Βορίζια: Συνελήφθη ανιψιός του 39χρονου θύματος - Φέρεται να έβαλε τη βόμβα στο σπίτι της αντίπαλης οικογένειας

Βορίζια: Συνελήφθη ανιψιός του 39χρονου θύματος - Φέρεται να έβαλε τη βόμβα στο σπίτι της αντίπαλης οικογένειας

20:24 12/11
Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 3 ετών, με αναστολή, σε 40χρονη που κακοποιούσε το βρέφος της και το άφησε με μόνιμες σωματικές βλάβες

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 3 ετών, με αναστολή, σε 40χρονη που κακοποιούσε το βρέφος της και το άφησε με μόνιμες σωματικές βλάβες

20:15 12/11
Ουκρανία: Παραιτήθηκαν οι υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της έρευνας για διαφθορά στον ενεργειακό τομέα

Ουκρανία: Παραιτήθηκαν οι υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της έρευνας για διαφθορά στον ενεργειακό τομέα

20:00 12/11
Σέρρες: Ένταση σε δομή μεταναστών για τα αιτήματα ασύλου - 29 συλλήψεις , τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί

Σέρρες: Ένταση σε δομή μεταναστών για τα αιτήματα ασύλου - 29 συλλήψεις , τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί

19:46 12/11
Επέτειος Πολυτεχνείου: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Σάββατο έως την Τρίτη

Επέτειος Πολυτεχνείου: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Σάββατο έως την Τρίτη

19:45 12/11
Σία Κοσιώνη: Φωτογραφίες από την εμφάνισή της στο θεατρικό σανίδι

Σία Κοσιώνη: Φωτογραφίες από την εμφάνισή της στο θεατρικό σανίδι

19:30 12/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved