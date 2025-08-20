Ουκρανία: Ρωσικά drones έπληξαν ενεργειακή εγκατάσταση στην Οδησσό - Real.gr

Η Ρωσία εξαπέλυσε «μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη» στη νότια ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί ένας άνθρωπος και να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά σε εγκατάσταση καυσίμων και ενέργειας, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική κρατική υπηρεσία για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η διοίκηση του δήμου του Ισμαηλίου, στην περιφέρεια της Οδησσού, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι υπέστησαν ζημιές οι λιμενικές εγκαταστάσεις της πόλης.

Conséquences de l’attaque dans la région d’Odessa

Suite aux impacts, un incendie de grande ampleur s’est déclaré sur un site d’infrastructure énergétique et pétrolière. Selon les premières informations, une personne a été blessée.😢 https://t.co/M2Xkj6sCK0 pic.twitter.com/fxD1zuKNSr — Bounty (@JoelTarnawski) August 20, 2025

Εξάλλου το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε σήμερα, επικαλούμενο στοιχεία από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, πως στη διάρκεια της περασμένης νύχτας μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 42 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters