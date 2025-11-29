Quantcast
Ουκρανία-Ρωσία: Δύο νεκροί, δεκάδες τραυματίες από ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύκτας - Real.gr
real player

Ουκρανία-Ρωσία: Δύο νεκροί, δεκάδες τραυματίες από ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύκτας

10:45, 29/11/2025
Ουκρανία-Ρωσία: Δύο νεκροί, δεκάδες τραυματίες από ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύκτας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ρωσία πραγματοποίησε στη διάρκεια της νύκτας ευρεία επίθεση στην Ουκρανία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι και να τραυματισθούν δεκάδες, δήλωσε σήμερα ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι η Μόσχα συνεχίζει «να σκοτώνει και να καταστρέφει» την ώρα που ο κόσμος συζητάει ειρηνευτικά σχέδια για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Η Ρωσία εκτόξευσε δεκάδες πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς και περισσότερα από 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον απλών σπιτιών, του ενεργειακού δικτύου και κρίσιμης σημασίας υποδομών», έγραψε στο X ο Αντρίι Σίμπιχα.

Εκρήξεις ακούγονταν στο Κίεβο σε όλη τη διάρκεια της νύκτας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Μπακογιάννη για «Ιθάκη»: «Αν δεν μου κάνετε την ίδια διαφήμιση στο δικό μου βιβλίο, δεν θα σας ξαναμιλήσω ποτέ»

Μπακογιάννη για «Ιθάκη»: «Αν δεν μου κάνετε την ίδια διαφήμιση στο δικό μου βιβλίο, δεν θα σας ξαναμιλήσω ποτέ»

11:15 29/11
Επίσκεψη του Πάπα Λέοντα στο Μπλε Τζαμί – Υπογράφει ιστορική κοινή δήλωση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Επίσκεψη του Πάπα Λέοντα στο Μπλε Τζαμί – Υπογράφει ιστορική κοινή δήλωση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

11:12 29/11
Ο πρόεδρος Τραμπ θα απονείμει χάρη σε πρώην πρόεδρο της Ονδούρας καταδικασμένο για λαθρεμπόριο ναρκωτικών

Ο πρόεδρος Τραμπ θα απονείμει χάρη σε πρώην πρόεδρο της Ονδούρας καταδικασμένο για λαθρεμπόριο ναρκωτικών

11:00 29/11
Ουκρανία-Ρωσία: Δύο νεκροί, δεκάδες τραυματίες από ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύκτας

Ουκρανία-Ρωσία: Δύο νεκροί, δεκάδες τραυματίες από ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύκτας

10:45 29/11
Κλοπή σαλιγκαριών αξίας 90.000 € από φάρμα της Γαλλίας που προμήθευε εστιατόρια με αστέρια Michelin

Κλοπή σαλιγκαριών αξίας 90.000 € από φάρμα της Γαλλίας που προμήθευε εστιατόρια με αστέρια Michelin

10:30 29/11
Πώς να θεραπεύσετε τον βήχα χωρίς φάρμακα: 2 συνταγές για σιρόπι για ανακούφιση με φυσικό τρόπο

Πώς να θεραπεύσετε τον βήχα χωρίς φάρμακα: 2 συνταγές για σιρόπι για ανακούφιση με φυσικό τρόπο

10:00 29/11
Black Friday και Cyber Monday: Ανοικτά τα καταστήματα και την Κυριακή - Οδηγός για ασφαλείς αγορές

Black Friday και Cyber Monday: Ανοικτά τα καταστήματα και την Κυριακή - Οδηγός για ασφαλείς αγορές

09:45 29/11
Πολυετές Πρόγραμμα 2026-2029: 148.500 νέες προσλήψεις στο δημόσιο - Τι προβλέπει για μισθούς και συντάξεις

Πολυετές Πρόγραμμα 2026-2029: 148.500 νέες προσλήψεις στο δημόσιο - Τι προβλέπει για μισθούς και συντάξεις

09:30 29/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved