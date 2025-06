Ουκρανία-Ρωσία: Κινέζος δημοσιογράφος τραυματίσθηκε από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Κουρσκ - Real.gr

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και άλλους διεθνείς οργανισμούς να «απαντήσουν αμέσως και να προβούν στην κατάλληλη αξιολόγηση» του επεισοδίου

Επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ στα σύνορα με την Ουκρανία προκάλεσε τον τραυματισμό πολεμικού ανταποκριτή του κινεζικού ειδησεογραφικού δικτύου Phoenix TV, ανακοίνωσαν αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ ρωσικές αρχές και κάλεσαν τα Ηνωμένα Έθνη να απαντήσουν στο επεισόδιο.

«Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε σήμερα το χωριό Κορένεβο στην περιοχή Κορενέφσκι», δήλωσε μέσω του Telegram ο ασκών χρέη κυβερνήτη της περιφέρειας του Κουρσκ Αλεξάντρ Χινστάιν. «Ένας 63χρονος ανταποκριτής, ο Λου Γιουγκουάνγκ, ο οποίος είχε πάει μόνος του στην περιοχή των συνόρων, τραυματίσθηκε».

Ο Χινστάιν ανέφερε αργότερα σε άλλη ανάρτηση ότι ο δημοσιογράφος έχει κοψίματα στο κεφάλι του και αρνήθηκε να νοσηλευθεί.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και άλλους διεθνείς οργανισμούς να «απαντήσουν αμέσως και να προβούν στην κατάλληλη αξιολόγηση» του επεισοδίου.

«Η στοχευμένη επίθεση … δείχνει την πρόθεση του καθεστώτος του Κιέβου να φιμώσει και εκ των πραγμάτων να καταστρέψει αντιπροσώπους οποιουδήποτε μέσου ενημέρωσης το οποίο επιδιώκει να μεταδώσει αντικειμενική πληροφόρηση», δήλωσε με ανάρτησή της στο Telegram η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

A journalist from China was wounded in the Kursk region during shelling by AFU while preparing a story about civilians. The 63-yo correspondent for the Phoenix TV company, Lu Yuguang, has an open craniocerebral injury & a bruised wound to the parietal region. Speedy recovery, Lu! pic.twitter.com/wflYpe0HQj

