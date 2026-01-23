Ουκρανία: Tέσσερις νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, από πλήγμα drones - 1.940 πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς θέρμανση - Real.gr

Quantcast
15:00, 23/01/2026
Ουκρανία: Tέσσερις νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, από πλήγμα drones – 1.940 πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς θέρμανση

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη χθες, Πέμπτη, το βράδυ στην ανατολική Ουκρανία στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της περιφέρειας του Ντονέτσκ.

Ο βομβαρδισμός αυτός έπληξε τον οικισμό Τσερκάσκε, δήλωσε μέσω του Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης του Ντονέτσκ Βαντίμ Φιλάσκιν.

Ο απολογισμός είναι τέσσερις νεκροί και πέντε τραυματίες, δήλωσε ο ουκρανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι δύο κατοικίες υπέστησαν ζημιές.

Σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα της περιφέρειας του Ντονέτσκ, το πλήγμα, το οποίο σημειώθηκε χθες, Πέμπτη, γύρω στις 22:50 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), στοίχισε τη ζωή σε έναν 32χρονο άνδρα, στον πεντάχρονο γιο του και σε δύο από τους γείτονές τους.

Οι πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων η μητέρα του νεκρού παιδιού, φέρουν τραύματα που οφείλονται στην έκρηξη, καθώς και εγκαύματα.

Στο Κίεβο, ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε πως σήμερα το πρωί 1.940 πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα εξακολουθούσαν να μην έχουν θέρμανση, μετά τη ρωσική αεροπορική επίθεση που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα.

Ο Κλίτσκο πρόσθεσε στο Telegram ότι καταβάλλονται προσπάθειες να επανασυνδεθούν τα κτίρια με το δίκτυο θέρμανσης για δεύτερη φορά, έπειτα από μια προηγούμενη ρωσική επίθεση στις 9 Ιανουαρίου.

Στο μεταξύ, στη Ρωσία, στην κεντρική περιφέρεια της Πένζα, πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου από τα συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους που καταρρίφθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψε συνολικά τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τα συντρίμμια ενός απ’ αυτά έπεσαν σε δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου στην πόλη της Πένζα, έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας Όλεγκ Μελνιτσένκο.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι υπηρεσίες άμεσης δράσης εξακολουθούν να εργάζονται εκεί ενώ δεν υπάρχουν νεκροί ούτε τραυματίες.

Εικόνες βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλόγες να υψώνονται από δεξαμενές πετρελαίου στα ανατολικά προάστια της Πένζα, σε απόσταση 618 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου.

Η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής την πληροφορία αυτή.

Εξάλλου το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του πήραν το έλεγχο του χωριού Σιμινίφκα, στην ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Το Ρόιτερς επισημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία από ανεξάρτητη πηγή.

Ουκρανία: Tέσσερις νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, από πλήγμα drones - 1.940 πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς θέρμανση

15:00 23/01

