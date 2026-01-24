Ουκρανία – Ρωσία: Ξεκίνησαν και πάλι οι συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι - Real.gr

Quantcast
12:20, 24/01/2026
Ξεκίνησαν και πάλι σήμερα στοΑμπού Ντάμπι οι συνομιλίες μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης.

Οι τριμερείς συνομιλίες για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου ξεκίνησαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χθες. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και την υπηρεσία πληροφοριών του στρατού θα συμμετάσχουν σήμερα στις συνομιλίες.

 


 

