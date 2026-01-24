Ουκρανία – Ρωσία: Ξεκίνησαν και πάλι οι συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι - Real.gr

Ξεκίνησαν και πάλι σήμερα στοΑμπού Ντάμπι οι συνομιλίες μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης.

Οι τριμερείς συνομιλίες για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου ξεκίνησαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χθες. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και την υπηρεσία πληροφοριών του στρατού θα συμμετάσχουν σήμερα στις συνομιλίες.

Ukrainian and Russian negotiators met in Abu Dhabi to tackle the vital issue of territory, with no sign of a compromise, as Russian airstrikes plunged Ukraine into its worst energy crisis of the nearly four-year war https://t.co/558qKhz35A pic.twitter.com/fQqrHfYTN4 — Reuters (@Reuters) January 24, 2026



