Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις σε Κίεβο και Χάρκοβο - Τουλάχιστον δύο νεκροί και τρεις τραυματίες - Real.gr

Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά του Κιέβου και του Χάρκοβου, των δύο μεγαλύτερων πόλεων της Ουκρανίας, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Από τα πλήγματα δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική χώρα.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, δήλωσε ότι η ουκρανική πρωτεύουσα βρέθηκε στο στόχαστρο πυραυλικής επίθεσης, ενώ ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε ότι η αντιαεροπορική άμυνα τέθηκε σε λειτουργία για την αντιμετώπιση της απειλής.

Αυτόπτες μάρτυρες του Reuters ανέφεραν ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν άμεσες πληροφορίες για θύματα ή υλικές ζημιές στην πόλη.

Στο Χάρκοβο, που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα και αποτελεί συχνό στόχο επιθέσεων, ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολέχ Σινιεχούμποφ δήλωσε ότι δύο άτιμα σκοτώθηκαν σε πλήγμα στα περίχωρα της πόλης, ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν.