Ουκρανία: Ρωσική επίθεση στην πόλη Τσερκάσι προκάλεσε μπλάκαουτ - Έξι τραυματίες - Real.gr

Σύμφωνα με τον στρατό, η Ρωσία εξαπέλυσε 82 drones εναντίον της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας και οι ουκρανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 63 από αυτά.

Η Ρωσία εξαπέλυσε “μαζική” επίθεση με drones στην περιφέρεια Τσερκάσι της κεντρικής Ουκρανίας τραυματίζοντας έξι ανθρώπους και προκαλώντας μπλακάουτ σε τμήμα της πόλης του Τσερκάσι, ανακοίνωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης.

“Ήταν μια δύσκολη νύχτα για την περιφέρεια Τσερκάσι”, έγραψε στο δίκτυο ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο κυβερνήτης ‘Ιχορ Ταμπουρέτς.

Ο ίδιος είπε ότι η επίθεση είχε στόχο κρίσιμες υποδομές και ότι έχει μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση τμήμα της μεγαλύτερης πόλης της περιφέρειας.

Επιπλέον ανέφερε καταστροφές σε πάνω από 12 κατοικίες.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Μικολάιβ στη νότια Ουκρανία δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση εναντίον ενεργειακών υποδομών της περιοχής με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε οικισμούς στις περιοχές του Μικολάιβ και του Βόζνεσενσκ παρότι αργότερα αποκαταστάθηκε στα περισσότερα σπίτια.

Η Ρωσία έχει αυξήσει δραματικά τον αριθμό και την ένταση των επιθέσεών της εναντίον ουκρανικών υποδομών κατά τους τελευταίους μήνες στοχοθετώντας εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, ενέργειας και διανομής και βυθίζοντας στο σκοτάδι ολόκληρες πόλεις.

Μια επίθεση το σαββατοκύριακο άφησε περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά σε όλη την Ουκρανία χωρίς ηλεκτροδότηση.