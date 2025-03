Κουρσκ: Ρώσοι στρατιώτες αιφνιδίασαν τους Ουκρανούς περνώντας μέσα από αγωγό φυσικού αερίου - Real.gr

Χρειάστηκε να περπατήσουν 15 χιλιόμετρα φορώντας μάσκες αερίου.

Οι Ρώσοι το έχουν βάλει σκοπό να ανακαταλάβουν την περιοχή του Κουρσκ, όταν την έχασαν από την αιφνιδιαστική επίθεση των ουκρανικών δυνάμεων που έγινε τον Αύγουστο. Ρώσοι λοιπόν στρατιώτες πέτυχαν τον απόλυτο αιφνιδιασμό, καθώς περπάτησαν περίπου 15 χιλιόμετρα (9 μίλια) μέσα στον αγωγό, τον οποίο η Μόσχα χρησιμοποιούσε μέχρι πρόσφατα για να στέλνει φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Μάλιστα μπλόγκερ που πρόσκειται στο ρωσικό καθεστώς, με ουκρανική καταγωγή δημοσίευσε σχετικό βίντεο.

Ορισμένα ρωσικά στρατεύματα είχαν περάσει αρκετές ημέρες μέσα στον αγωγό πριν χτυπήσουν ουκρανικές μονάδες στην πόλη Σούτζα, υποστήριξε ο blogger Yuri Podolyaka.

Τα ρωσικά κανάλια του Telegram έδειξαν φωτογραφίες των ειδικών δυνάμεων, που φορούσαν μάσκες αερίου και κινούνταν κατά μήκος αυτού που έμοιαζε με το εσωτερικό ενός μεγάλου σωλήνα.

🇷🇺🇺🇦And here are the shots of the journey through the pipe to Sudzha. The soldiers had to walk 12 kilometers. Through the pipe. pic.twitter.com/JAl9NvshdD

— Intel Slava (@Intel_Slava) March 9, 2025