Ουκρανία: Σειρήνες συναγερμού και εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο μετά την τηλεφωνική συνομιλία Πούτιν-Τραμπ - Real.gr

Οι αρχές του Κίεβου κάλεσαν τους κατοίκους να μπουν στα καταφύγια λόγω του κινδύνου ρωσικής αεροπορικής επίθεσης.

Σειρήνες συναγερμού και εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το βράδυ στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, μετά την ανακοίνωση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι δέχεται την 30ήμερη παύση των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Οι αρχές του Κίεβου κάλεσαν τους κατοίκους να μπουν στα καταφύγια λόγω του κινδύνου ρωσικής αεροπορικής επίθεσης, ενώ δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν εκρήξεις.

Explosions ring out in #Kyiv: the capital of #Ukraine is under massive russian – iranian drones attack

Putin’s “ceasefire” and Trump’s “security guarantees” arrived.@IntlCrimCourt @realDonaldTrump @FLOTUS @POTUS @VP @SecRubio @generalkellogg @SteveWitkoff @WhiteHouse… pic.twitter.com/vrFTRZDHwM

— Ukraine Front Line (@EuromaidanPR) March 18, 2025