Ουκρανία: Συνεχίζεται το έργο σε τεχνικό επίπεδο για να εξεταστούν οι αμερικανικές προτάσεις - Real.gr

Η Ουκρανία κάλεσε τους εταίρους της να σεβαστούν τη θέση της καθώς συνεχίζεται το έργο σε τεχνικό επίπεδο για να μελετηθεί το υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος.

Ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Εθνικού Κέντρου Ασφαλείας και Άμυνας, δήλωσε ότι οι ακλόνητες αρχές της Ουκρανίας είναι «η κυριαρχία, η ασφάλεια των πολιτών και μια δίκαιη ειρήνη».

«Εξετάζουμε προσεκτικά όλες τις προτάσεις των εταίρων μας και αναμένουμε την ίδια αρμόζουσα στάση προς τη θέση της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ουμέροφ μέσω Telegram.

Σύμφωνα με το υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ σχέδιο, που είδε το Reuters, ίσως απαιτηθεί από το Κίεβο να παραχωρήσει ολόκληρη την περιφέρεια του Ντονμπάς και να περιορίσει το μέγεθος του στρατεύματός του.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Αμερικανό υπουργό Στρατού Ντάνιελ Ντρίσκολ στο Κίεβο χθες βράδυ.

Πηγή με γνώση του θέματος δήλωσε στο Reuters ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι πρόκειται σήμερα να ενημερώσουν τους πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο για το προσχέδιο αυτό.