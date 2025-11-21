Quantcast
Ουκρανία: Συνεχίζεται το έργο σε τεχνικό επίπεδο για να εξεταστούν οι αμερικανικές προτάσεις - Real.gr
real player

Ουκρανία: Συνεχίζεται το έργο σε τεχνικό επίπεδο για να εξεταστούν οι αμερικανικές προτάσεις

11:30, 21/11/2025
Ουκρανία: Συνεχίζεται το έργο σε τεχνικό επίπεδο για να εξεταστούν οι αμερικανικές προτάσεις

Η Ουκρανία κάλεσε τους εταίρους της να σεβαστούν τη θέση της καθώς συνεχίζεται το έργο σε τεχνικό επίπεδο για να μελετηθεί το υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος.

Ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Εθνικού Κέντρου Ασφαλείας και Άμυνας, δήλωσε ότι οι ακλόνητες αρχές της Ουκρανίας είναι «η κυριαρχία, η ασφάλεια των πολιτών και μια δίκαιη ειρήνη».

«Εξετάζουμε προσεκτικά όλες τις προτάσεις των εταίρων μας και αναμένουμε την ίδια αρμόζουσα στάση προς τη θέση της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ουμέροφ μέσω Telegram.

Σύμφωνα με το υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ σχέδιο, που είδε το Reuters, ίσως απαιτηθεί από το Κίεβο να παραχωρήσει ολόκληρη την περιφέρεια του Ντονμπάς και να περιορίσει το μέγεθος του στρατεύματός του.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Αμερικανό υπουργό Στρατού Ντάνιελ Ντρίσκολ στο Κίεβο χθες βράδυ.

Πηγή με γνώση του θέματος δήλωσε στο Reuters ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι πρόκειται σήμερα να ενημερώσουν τους πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο για το προσχέδιο αυτό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Κατερίνα Καινούργιου για Μις Υφήλιος: «Γίναμε τόσο ρεζίλι…»

Κατερίνα Καινούργιου για Μις Υφήλιος: «Γίναμε τόσο ρεζίλι…»

16:15 21/11
Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα έρευνα για την παραβίαση των μέτρων κατά της ευλογιάς των προβάτων

Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα έρευνα για την παραβίαση των μέτρων κατά της ευλογιάς των προβάτων

16:11 21/11
Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Κοζάνης - Λάρισας εξαιτίας πτώσης βράχων

Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Κοζάνης - Λάρισας εξαιτίας πτώσης βράχων

16:02 21/11
Γαλλία: «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»: Στην κυκλοφορία τον επόμενο μήνα το βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί

Γαλλία: «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»: Στην κυκλοφορία τον επόμενο μήνα το βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί

16:00 21/11
Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κρεμλίνο λέει ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην περιφέρεια του Χαρκόβου

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κρεμλίνο λέει ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην περιφέρεια του Χαρκόβου

15:45 21/11
Μαρινάκης σε Ζαχάροβα: Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και δεν θα πάρει την άδεια κανενός

Μαρινάκης σε Ζαχάροβα: Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και δεν θα πάρει την άδεια κανενός

15:37 21/11
Νέος Κόσμος: Προφυλακιστέος ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο

Νέος Κόσμος: Προφυλακιστέος ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο

15:33 21/11
Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Γυναίκες και παιδιά στη Γάζα έχουν τραυματιστεί από τον ισραηλινό στρατό στη διάρκεια της εύθραυστης εκεχειρίας

Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Γυναίκες και παιδιά στη Γάζα έχουν τραυματιστεί από τον ισραηλινό στρατό στη διάρκεια της εύθραυστης εκεχειρίας

15:30 21/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved