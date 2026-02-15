Quantcast
Ουκρανία: Συνελήφθη ο πρώην Υπουργός Ενέργειας, Χαλουσένκο για εμπλοκή σε σκάνδαλο διαφθοράς - Real.gr
real player

Ουκρανία: Συνελήφθη ο πρώην Υπουργός Ενέργειας, Χαλουσένκο για εμπλοκή σε σκάνδαλο διαφθοράς

14:15, 15/02/2026
Ουκρανία: Συνελήφθη ο πρώην Υπουργός Ενέργειας, Χαλουσένκο για εμπλοκή σε σκάνδαλο διαφθοράς

Σύνοψη από το

  • Η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη του πρώην υπουργού Ενέργειας Γκέρμαν Γκαλουτσένκο, καθώς προσπαθούσε να εγκαταλείψει τη χώρα.
  • Η σύλληψη σχετίζεται με την «υπόθεση Μίδας», ένα σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλόνισε τον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας πέρυσι, με τους ερευνητές να εκτιμούν ότι ο Γκαλουτσένκο αποκόμισε «προσωπικά οφέλη».
  • Σύμφωνα με την υπηρεσία, μέλη αυτού του δικτύου έστησαν ένα σχέδιο δωροδοκίας που εκτιμάται σε 100 εκατομμύρια δολάρια για να υπεξαιρέσουν κεφάλαια, προκαλώντας λαϊκή αγανάτηση εν μέσω διακοπών ρεύματος.
Η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη του πρώην υπουργού Ενέργειας Γκέρμαν Γκαλουτσένκο, ο οποίος παραιτήθηκε πέρυσι έπειτα από ένα τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς, καθώς προσπαθούσε να εγκαταλείψει τη χώρα.

«Σήμερα, καθώς διέσχιζε τα σύνορα, οι ερευνητές της NABU συνέλαβαν τον πρώην υπουργό Ενέργειας σε σχέση με την υπόθεση Μίδας», σημειώνει η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της, αναφερόμενη στο σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλόνισε τον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας πέρυσι. Το όνομα του Γκαλουτσένκο δεν αναφέρθηκε στην ανακοίνωση, αλλά διετέλεσε υπουργός Ενέργειας μέχρι το 2025 και παραιτήθηκε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

«Οι αρχικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, οι οποίες διεξάγονται σύμφωνα με το νόμο και τις προβλεπόμενες δικαστικές κυρώσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», πρόσθεσε η NABU. Ο Γκαλουτσένκο ήταν μεταξύ των υπουργών που παραιτήθηκαν το 2025 μετά την αποκάλυψη ενός τεράστιου δικτύου ξεπλύματος χρήματος στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας από την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU), το οποίο οι ερευνητές υποψιάζονται ότι ενορχηστρώνεται από έναν σύμμαχο του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, μέλη αυτού του δικτύου έστησαν ένα σχέδιο δωροδοκίας που εκτιμάται σε 100 εκατομμύρια δολάρια για να υπεξαιρέσουν κεφάλαια, προκαλώντας λαϊκή αγανάκτηση σε μια εποχή που η χώρα βίωνε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος που προκλήθηκαν από ρωσικές επιθέσεις.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο Γκαλουτσένκο αποκόμισε «προσωπικά οφέλη» από την υπόθεση. Η Ουκρανία μαστίζεται εδώ και καιρό από τη διαφθορά και η καταπολέμηση αυτού του φαινομένου θεωρείται προϋπόθεση για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Πιερρακάκης για Άννα Ψαρούδα Μπενάκη: Την αποχαιρετώ με συγκίνηση, σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα προσέφερε στην Ελλάδα

Πιερρακάκης για Άννα Ψαρούδα Μπενάκη: Την αποχαιρετώ με συγκίνηση, σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα προσέφερε στην Ελλάδα

16:30 15/02
Καραμανλής: Η πορεία της Άννας Ψαρούδα - Μπενάκη στον δημόσιο βίο και ειδικά στο κοινοβούλιο χαρακτηρίστηκε από ευγένεια, μετριοπάθεια, θεσμική υπευθυνότητα και σοβαρότητα που σήμερα, δυστυχώς, αποτελούν ζητούμενα

Καραμανλής: Η πορεία της Άννας Ψαρούδα - Μπενάκη στον δημόσιο βίο και ειδικά στο κοινοβούλιο χαρακτηρίστηκε από ευγένεια, μετριοπάθεια, θεσμική υπευθυνότητα και σοβαρότητα που σήμερα, δυστυχώς, αποτελούν ζητούμενα

16:24 15/02
Ζελένσκι: Οι σύμμαχοι θα παράσχουν νέα ενεργειακή και στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο εντός 10 ημερών

Ζελένσκι: Οι σύμμαχοι θα παράσχουν νέα ενεργειακή και στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο εντός 10 ημερών

16:15 15/02
Αβραμόπουλος για Άννα Ψαρούδα Μπενάκη: Τίμησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής

Αβραμόπουλος για Άννα Ψαρούδα Μπενάκη: Τίμησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής

16:05 15/02
Σε δημοπρασία φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή – Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

Σε δημοπρασία φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή – Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

16:03 15/02
Κυρανάκης: Ολοκλήρωση της τηλεδιοίκησης στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη έως το καλοκαίρι

Κυρανάκης: Ολοκλήρωση της τηλεδιοίκησης στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη έως το καλοκαίρι

16:00 15/02
Μητσοτάκης για Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: Περνά τώρα στην ιστορία έχοντας αφήσει ισχυρό το αποτύπωμά της στην επιστήμη και στη δημόσια ζωή

Μητσοτάκης για Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: Περνά τώρα στην ιστορία έχοντας αφήσει ισχυρό το αποτύπωμά της στην επιστήμη και στη δημόσια ζωή

15:46 15/02
Καίτη Γαρμπή: Ποιον καλλιτέχνη θεωρεί φαβορί για τον εθνικό τελικό της Eurovision

Καίτη Γαρμπή: Ποιον καλλιτέχνη θεωρεί φαβορί για τον εθνικό τελικό της Eurovision

15:45 15/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved