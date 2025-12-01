Ουκρανία: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα ρωσικού πυραύλου στο Ντνίπρο - Real.gr

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 22 τραυματίστηκαν σε επίθεση με ρωσικό πύραυλο σήμερα στην πόλη Ντνίπρο, μεγάλη πόλη στην κεντροανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό.

Η Ρωσία πολλαπλασιάζει τα πλήγματα στην Ουκρανία παρά τις διαπραγματεύσεις που διεξάγουν οι Αμερικανοί στην προσπάθεια να θέσουν τέλος στον πόλεμο ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα που ξέσπασε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

«Υπάρχουν τέσσερις νεκροί στο Ντνίπρο» και 22 τραυματίες, δήλωσε στο Telegram ο κυβερνήτης Βλαντισλάβ Γκαϊβανένκο. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για τρεις νεκρούς και 15 τραυματίες.

Η επίθεση, που πραγματοποιήθηκε γύρω στις 10:30 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), προκάλεσε ζημιές σε ένα πρατήριο καυσίμων και σε επιχειρήσεις, διευκρίνισαν σε μία ανακοίνωση οι υπηρεσίες διάσωσης (DSNS).

Δημοσιοποίησαν εικόνες όπου φαίνεται μία σορός σε μαύρη σακούλα για νεκρούς στο έδαφος, με διασώστες να μεταφέρουν τραυματίες προς ένα ασθενοφόρο πάνω σε φορεία, ένα σχολικό λεωφορείο με σπασμένα παράθυρα και απανθρακωμένα αυτοκίνητα.

Το Ντνίπρο είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ουκρανίας και είχε σχεδόν ένα εκατομμύριο κατοίκους πριν από τη μεγάλης κλίμακας ρωσική εισβολή που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Φέτος το καλοκαίρι, οι ρωσικές δυνάμεις εισέδυσαν για πρώτη φορά στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, της οποίας το Ντνίπρο είναι η πρωτεύουσα, και συνεχίζουν από τότε να προωθούνται με πολύ αργούς ρυθμούς.

Βιομηχανικό και πανεπιστημιακό κέντρο, το Ντνίπρο βρίσκεται σε απόσταση περίπου εκατό χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου που διασχίζει τη βόρεια, ανατολική και νότια Ουκρανία, σχεδόν το 20% του εδάφους της οποίας έχει καταληφθεί από τη Μόσχα.

Τον Ιανουάριο του 2023, ρωσικός πύραυλος έπληξε κτίριο κατοικιών στο Ντνίπρο σκοτώνοντας 46 άτομα, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά, σε μια από τις πιο φονικές επιθέσεις αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η πιο αιματηρή ένοπλη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και από τις δύο πλευρές, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ενώ εκατομμύρια άλλοι έχουν γίνει πρόσφυγες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ