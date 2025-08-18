Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί στην επιδρομή της Ρωσίας στο Χάρκοβο - Real.gr

Επιδρομή ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης στην πόλη Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων δυο παιδιών, γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές σήμερα, μερικές ώρες πριν από τη συνάντηση του προέδρου της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αυτόν των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο τη νύχτα για ρωσικά πλήγματα στη Σούμι (βορειοανατολικά), στην Οδησσό (νοτιοδυτικά) και στο Χάρκοβο, όπου ήταν ιδιαίτερα καταστροφικά.

Η Ρωσία «συνεχίζει να σκοτώνει εσκεμμένα αμάχους», κατήγγειλε μέσω Telegram ο επικεφαλής των υπηρεσιών της προεδρίας Αντρίι Γέρμακ, μεταφορτώνοντας φωτογραφία ακινήτου στις φλόγες στο Χάρκοβο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα πλειοδότησε: «η Ρωσία είναι δολοφονική πολεμική μηχανή που συγκρατεί η Ουκρανία. Και πρέπει να σταματηθεί μέσω διατλαντικής ενότητας και πίεσης», τόνισε μέσω X.

Το Χάρκοβο, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, η δεύτερη πολυπληθέστερη της Ουκρανίας προτού ξεσπάσει ο πόλεμος τον Φεβρουάριο του 2022, οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ανέφεραν πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν «μαζική επίθεση εναντίον συνοικίας κατοικιών» περί τις 05:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), πλήττοντας πενταώροφη πολυκατοικία, που πήρε φωτιά σε διάφορα σημεία και υπέστη μεγάλες καταστροφές.

«Ακόμη ένα πτώμα μόλις βρέθηκε κάτω από τα συντρίμμια. Ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων αυξάνεται στους 4 νεκρούς», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινεχούμποφ τα δυο από τα θύματα ήταν κοριτσάκι 1,5 έτους και 15χρονος. Αναφέρθηκε επίσης σε 18 τραυματίες και πέντε αγνοούμενους.

Η πόλη χτυπήθηκε μερικές ώρες νωρίτερα από ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο που τραυμάτισε τουλάχιστον 11 ανθρώπους, σύμφωνα με τον δήμαρχο Τερέχοφ.

Στη Σούμι, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης, ο Όλεχ Χριχόροφ, έκανε λόγο για ρωσικά πλήγματα, αρχικά με βόμβα, κατόπιν με drones, τα οποία άφησω πίσω δυο τραυματίες.

Στην περιφέρεια της Οδησσού, πλήγματα ρωσικών drones προκάλεσαν πυρκαγιές σε «ενεργειακές υποδομές», που πάντως σβήστηκαν γρήγορα, σύμφωνα με τον στρατιωτικό περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ, που διαβεβαίωσε πως δεν υπήρξαν θύματα.

Η σύνοδος της Παρασκευής στην Αλάσκα του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έφερε καμιά κατάπαυση του πυρός.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, που δηλώνει πως θέλει συμφωνία ειρήνης, υποδέχεται αργότερα στον Λευκό τον ουκρανό ομόλογό του Ζελένσκι κι ευρωπαίους ηγέτες για να συζητήσουν τρόπους να τερματιστεί η πιο αιματηρή σύγκρουση στο έδαφος της Ευρώπης μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters