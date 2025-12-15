Quantcast
Ουκρανία: Το Κίεβο λέει ότι έπληξε ρωσικό υποβρύχιο στο Νοβοροσίσκ - BINTEO - Real.gr
real player

Ουκρανία: Το Κίεβο λέει ότι έπληξε ρωσικό υποβρύχιο στο Νοβοροσίσκ – BINTEO

17:47, 15/12/2025
Ουκρανία: Το Κίεβο λέει ότι έπληξε ρωσικό υποβρύχιο στο Νοβοροσίσκ – BINTEO

Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (SBU) της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του Κιέβου έπληξαν ένα ρωσικό υποβρύχιο στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο πλοίο.

Σε ανακοίνωσή της, προσθέτει ότι το υποβρύχιο κλάσης Kilo τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά την πρώτη τέτοια επίθεση από μη επανδρωμένα ναυτικά σκάφη Sea Baby.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved