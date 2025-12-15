Ουκρανία: Το Κίεβο λέει ότι έπληξε ρωσικό υποβρύχιο στο Νοβοροσίσκ - BINTEO - Real.gr

Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (SBU) της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του Κιέβου έπληξαν ένα ρωσικό υποβρύχιο στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο πλοίο.
Σε ανακοίνωσή της, προσθέτει ότι το υποβρύχιο κλάσης Kilo τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά την πρώτη τέτοια επίθεση από μη επανδρωμένα ναυτικά σκάφη Sea Baby.
СБУ вразила підводний #човен РФ у Новоросійську.
Вперше в історії підводні дрони «Sub Sea Baby» підірвали російський підводний човен класу 636.3 «#Варшавянка» (за класифікацією НАТО — #kilo). Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і, фактично, виведена з ладу.… pic.twitter.com/MilclzjgXn
