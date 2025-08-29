Ουκρανία: Τουλάχιστον 25 νεκροί στα ρωσικά πλήγματα χθες στο Κίεβο - Real.gr

Quantcast
Ουκρανία: Τουλάχιστον 25 νεκροί στα ρωσικά πλήγματα χθες στο Κίεβο

20:05, 29/08/2025
epa12333751 Ukrainians bring flowers and toys at the site of a Russian strike the previous day hit a five-storey residential building in Kyiv, Ukraine, 29 August 2025, amid the ongoing Russian invasion. At least 23 people were killed, including four children, and 50 were injured in Kyiv when Russia launched an overnight attack over Ukraine, according to the State Emergency Service. EPA/SERGEY DOLZHENKO

Ο νεότερος απολογισμός από την επίθεση της Ρωσίας με drone την Πέμπτη (28/8) στο Κίεβο.

O πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη στις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό.

«Αυτήν τη στιγμή, γνωρίζουμε πως 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ αυτών τέσσερα παιδιά και ότι δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως αυτή η «απολύτως ποταπή» επίθεση δείχνει «τις πραγματικές προθέσεις» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Να συνεχίσει να σκοτώνει και να μην λαμβάνει μέτρα για την επίτευξη της ειρήνης», συμπλήρωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ρωσία επιτέθηκε χθες Πέμπτη με drone και πυραύλους εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας. «Το πιο μικρό (θύμα), ένα κοριτσάκι δεν ήταν ούτε τριών ετών», σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

Σήμερα ήταν ημέρα πένθους στο Κίεβο.

