Ουκρανία: Τουλάχιστον 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πλήγμα ρωσικών drones σε πολυκατοικία στο Σούμι - Real.gr

10:30, 08/12/2025
Ουκρανία: Τουλάχιστον 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πλήγμα ρωσικών drones σε πολυκατοικία στο Σούμι

Τουλάχιστον 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπληξαν συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Οκχτίρκα στην περιφέρεια του Σούμι, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της Όλεχ Χριχόροφ.

Η περιφέρεια του Σούμι, η οποία συνορεύει με τη Ρωσία, αντιμετωπίζει βομβαρδισμούς και επιθέσεις drones σχεδόν καθημερινά μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 ενώ ο πόλεμος συμπληρώνει σε λίγο καιρό τα τέσσερα χρόνια.

Ο Χριχόροφ διευκρίνισε σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ότι οι τραυματίες διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, όπου οι δύο από αυτούς εισήχθησαν για νοσηλεία. Οι υπόλοιποι έλαβαν ιατρική φροντίδα και δεν κρατήθηκαν για νοσηλεία.

Η πολυώροφη πολυκατοικία υπέστη εκτεταμένες ζημιές, δήλωσε επίσης ο Χριχόροφ, προσθέτοντας ότι ορισμένοι κάτοικοι κατάφεραν να φτάσουν στο υπόγειο μετά τις προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές, ενώ συνεργεία των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών διέσωσαν άλλους από τους επάνω ορόφους.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές από ανεξάρτητη πηγή.

Η Μόσχα δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει σχετικά με την επίθεση.

Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι βάζουν στο στόχαστρο αμάχους. Ωστόσο χιλιάδες έχουν σκοτωθεί κατά τη σύγκρουση, στη μεγάλη πλειονότητά τους Ουκρανοί.

