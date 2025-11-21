Quantcast
Ουκρανία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί σε βομβαρδισμό της Ρωσίας στη Ζαπορίζια - Real.gr
Ουκρανία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί σε βομβαρδισμό της Ρωσίας στη Ζαπορίζια

09:30, 21/11/2025
Ουκρανία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί σε βομβαρδισμό της Ρωσίας στη Ζαπορίζια

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ρωσικός βομβαρδισμός είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι τρεις χθες Πέμπτη το βράδυ στη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Ιβάν Φεντόροφ.

Σε φωτογραφικό υλικό που μεταφόρτωσε ο περιφερειάρχης διακρίνονται κτίρια τυλιγμένα στις φλόγες και δρόμοι γεμάτοι συντρίμμια. Νωρίτερα, ο κ. Φεντόροφ είχε απευθύνει προειδοποίηση για ρωσικό πλήγμα με κατευθυνόμενες βόμβες.

Τον ίδιο απολογισμό έδωσε η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων μέσω Telegram: «την 20ή Νοεμβρίου στις 22:10 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ρωσικά στρατεύματα επιτέθηκαν στη Ζαπορίζια. Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν (…) Εμπορικά καταστήματα και όχημα πήραν φωτιά».

