Ουκρανία: Τρεις τραυματίες στο Κίεβο και την Οδησσό από ρωσικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας - Real.gr

Η Ρωσία επιτέθηκε στη γειτονική της Ουκρανία ξανά στη διάρκεια της νύχτας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και βαλλιστικούς πυραύλους, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους και προκαλώντας μεγάλες ζημιές στην πρωτεύουσα Κίεβο και στην πόλη-λιμάνι Οδησσό στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ο ένας από αυτούς σοβαρά, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

Άλλες 2.600 πολυκατοικίες έμειναν χωρίς θέρμανση στην ουκρανική πρωτεύουσα, επιπλέον των περισσότερων από 1.100 που αντιμετώπιζαν ως τώρα το πρόβλημα αυτό, έπειτα από ρωσικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας σε ενεργειακές υποδομές σε όλη τη χώρα, πρόσθεσε ο δήμαρχός της.

«Μετά τις μαζικές επιθέσεις τη νύχτα που πέρασε, σχεδόν 2.600 επιπλέον κτίρια έχουν μείνει χωρίς θέρμανση», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι πάνω από 1.100 πολυκατοικίες εξακολουθούσαν να μην έχουν θέρμανση μετά τις ρωσικές επιθέσεις των τελευταίων εβδομάδων σε ενεργειακές υποδομές.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι τα κτίρια αυτά βρίσκονται και στις δύο όχθες του Δνείπερου, σε τέσσερις περιοχές της πόλης.

Παράλληλα ο κυβερνήτης της Οδησσού Σέρχιι Λίσακ δήλωσε σε ανάρτησή του επίσης στο Telegram ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ύστερα από μαζική ρωσική επίθεση με drones στην πόλη και ότι 23 άνθρωποι δέχονται ψυχολογική υποστήριξη αφού επλήγη εννεαώροφη πολυκατοικία.

Ο Λίσακ πρόσθεσε ότι στόχος της επίθεσης στην Οδησσό ήταν επίσης ενεργειακές εγκαταστάσεις και ότι πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκατάσταση υποδομής. Οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προκάλεσαν επίσης ζημιά σε ένα σουπερμάρκετ και σε πάγκους σε αγορά, συμπλήρωσε.

Παράλληλα ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέξιι Κουλέμπα δήλωσε ότι σχεδόν 300.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα και νερό στην πόλη της Οδησσού μετά τη ρωσική επίθεση.

Ο Κουλέμπα πρόσθεσε ότι σχεδόν 200 κτίρια στην πόλη έμειναν χωρίς θέρμανση, ενώ 10.000 καταναλωτές έμειναν επίσης χωρίς θέρμανση στη νοτιοανατολική πόλη Ντνίπρο.

Στο μεταξύ η μεγάλη ιδιωτική ενεργειακή εταιρεία της Ουκρανίας, η DTEK, ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία επιτέθηκε στον θερμοηλεκτρικό σταθμό της στη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στον εξοπλισμό του.

«Αυτή είναι η ενδέκατη μαζική επίθεση στους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς της εταιρείας από τον Οκτώβριο του 2025», σημείωσε η DTEK σε ανάρτησή της στην εφαρμογή Telegram, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 24 βαλλιστικούς πυραύλους, έναν πύραυλο κρουζ και 219 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) κατά τις επιθέσεις της στη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας κατέρριψαν ή εξουδετέρωσαν 16 πυραύλους και 197 drones, πρόσθεσε η πολεμική αεροπορία σε ανάρτησή της στο Telegram.

Βασικοί στόχοι των ρωσικών πληγμάτων ήταν οι πόλεις Κίεβο, Χάρκοβο, Ντνίπρο και Οδησσός, κατέληξε στην ανάρτησή της.

