Ουκρανία: Τρία αδέλφια σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση στο Ντονέτσκ, το ένα 8 ετών - Real.gr

Τρία αδέλφια, εκ των οποίων το ένα ήταν 8 ετών, σκοτώθηκαν στην ανατολική επαρχία Ντονέτσκ της Ουκρανίας σε ρωσική επίθεση, ενώ άλλο ρωσικό πλήγμα με drones προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό έξι ακόμη στην Οδησσό, στο νότιο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Η μητέρα και η γιαγιά των αδελφών – οι δύο από τους οποίους ήταν 19 ετών και ο τρίτος 8 ετών—τραυματίστηκαν από την επίθεση που σημειώθηκε αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ, δήλωσαν οι τοπικοί εισαγγελείς της επαρχίας Ντονέτσκ.

«Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζικά πλήγματα εναντίον λιμενικών και σιδηροδρομικών υποδομών», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσι Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο Telegram.

Υποδομές που ανήκαν σε μια επιχείρηση καθώς και αποθήκες λιπασμάτων και οχήματα υπέστησαν ζημιές, δήλωσε ο Κουλέμπα.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 154 drones και έναν βαλλιστικό πύραυλο εναντίον της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύκτας. Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν ή εξουδετέρωσαν 111 από τα drones.

Από την πλευρά του ο κυβερνήτης της Οδησσού Όλεχ Κιπέρ δήλωσε ότι ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές της επαρχίας, όπως και ιδιωτικές κατοικίες έγιναν στόχοι της ρωσικής επίθεσης, αφού νωρίτερα είχε κάνει λόγο για «σοβαρές» διακοπές στην ηλεκτροδότηση, τη θέρμανση και την υδροδότηση.

Η ιδιωτική ουκρανική εταιρεία ενέργειας DTEK ανακοίνωσε ότι οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές της Οδησσού είναι «εξαιρετικά σοβαρές» και πρόσθεσε ότι θα χρειαστεί χρόνος για την αποκατάστασή τους.

Εξάλλου στόχος ρωσικής επίθεσης έγινε τις προηγούμενες 24 ώρες και το σιδηροδρομικό δίκτυο της νοτιοανατολικής επαρχίας Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με τον Κουλέμπα.