Ουκρανία: Τριήμερη κατάπαυση του πυρός κήρυξε ο Πούτιν - Οι αντιδράσεις Κιέβου και Ουάσινγκτον - Real.gr

Ουκρανία και ΗΠΑ αντιδρούν στην ανακοίνωση εκεχειρίας τριών ημερών που ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο Πούτιν.

Πιο συγκεκριμένα, μία «μόνιμη» κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία κι όχι μόνο μια προσωρινή εκεχειρία θα επιθυμούσε ο Ντόναλντι Τραμπ όπως υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος, αντιδρώντας στην ανακοίνωση τριήμερης εκεχειρίας του Ρώσου Πρόεδρου.

«Ο πρόεδρος το έχει καταστήσει σαφές ότι θα ήθελε μία μόνιμη κατάπαυση του πυρός», δήλωσε η Καρολάιν Λέβιτ, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

«Αν και παραμένει αισιόδοξος ότι θα μπορούσε συναφθεί μία συμφωνία, είναι επίσης ρεαλιστής και οι δύο ηγέτες πρέπει να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προκειμένου να εξέλθουμε από αυτό», συμπλήρωσε η ίδια αναφερόμενη στον Αμερικανό πρόεδρο και τους ομολόγους του της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της αμερικανικής προεδρίας, ο Τραμπ είναι ολοένα και πιο απογοητευμένος από τους προέδρους της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία κάλεσε σήμερα τη Ρωσία να αποδεχθεί «αμέσως» μία «πλήρη» κατάπαυση του πυρός για «τουλάχιστον 30 ημέρες», μετά την αιφνιαδιστική ανακοίνωση του Βλαντιμίρ Πούτιν μιας εκεχειρίας διάρκειας 3 ημερών, από την 8η έως τη 10η Μαΐου, με αφορμή τους εορτασμούς για το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Εάν η Ρωσία θέλει πραγματικά την ειρήνη, πρέπει να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις», έγραψε σε μήνυμά του στο Χ ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα.

«Γιατί περιμένει την 8η Μαΐου;», διερωτήθηκε, διαβεβαιώνοντας πως «η Ουκρανία είναι έτοιμη να στηρίξει μία διαρκή και πλήρη κατάπαυση του πυρός. Και αυτό προτείνουμε διαρκώς, για ένα διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών».

If Russia truly wants peace, it must cease fire immediately.

Why wait until May 8th? If the fire can be ceased now and since any date for 30 days—so it is real, not just for a parade.

Ukraine is ready to support a lasting, durable, and full ceasefire. And this is what we are…

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 28, 2025