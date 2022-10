Ουκρανία: 108 γυναίκες απελευθερώθηκαν σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου με τη Ρωσία - Βίντεο

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για 11 αξιωματικούς, 85 γυναίκες στρατιώτες και 37 εκτοπισμένους από το χαλυβουργείο Αζοφστάλ στην πόλη Μαριούπολη (νοτιοανατολικά), που τελούσε υπό πολιορκία από τις ρωσικές δυνάμεις στην αρχή της ρωσικής εισβολής.

???? They are at home, in Ukraine! 108 Ukrainian women returned from Russian captivity — 11 officers, 85 privates and sergeants, and 37 war prisoners from the Azovstal plant.

Ο Γερμάκ τόνισε επίσης ότι ορισμένες από αυτές τις γυναίκες που αποφυλακίστηκαν βρίσκονταν υπό κράτηση από το 2019 από φιλορώσους αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία για τις «φιλο-ουκρανικές τους θέσεις».

Ένας από τους ηγέτες των φιλορώσων αυτονομιστών, ο Ντενίς Πουσίλιν, επιβεβαίωσε την ανταλλαγή κρατουμένων, σημειώνοντας ότι αφέθηκαν ελεύθερα 110 άτομα που κρατούνταν από τους Ουκρανούς.

Ukraine freed 108 Ukrainian women from Russian captivity as part of the first all-female POWs swap with Russia, president's office head Andriy Yermak reported.

Among them 37 evacuees from #Azovstal, 11 officers, 85 sergeants and rankers. pic.twitter.com/XpDrmtm4v2