Ουκρανία: 23 άμαχοι νεκροί από πλήγμα ρωσικού πυραύλου σε ανθρωπιστικό κονβόι στη Ζαπορίζια - Οι ρωσικές δυνάμεις κατηγορούν το Κίεβο

«Μέχρι στιγμής 23 νεκροί και 28 τραυματίες. Όλοι πολίτες», δήλωσε ο Ολεξάντρ Σταρούχ, κυβερνήτης της Ζαπορίζια, στο Telegram.

23 killed and 28 injured from Russian shelling of a humanitarian convoy in Zaporizhzhia region. Russia is a terrorist state, which doesn’t value human life and disregard any internationally recognized rules of wartime. pic.twitter.com/BNYQXtWlwq