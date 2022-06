Ουκρανία: 24χρονος Βρετανός σκοτώθηκε στη Σεβεροντονιέτσκ - Σύμβουλος Ζελένσκι: Αληθινός ήρωας

Στην πόλη αυτή της ανατολικής Ουκρανίας βρίσκονται σε εξέλιξη σφοδρές μάχες, καθώς η Ρωσία συνεχίζει την προσπάθεια να κυριεύσει το Ντονμπάς.

«Αγαπούσε τη δουλειά του και είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτόν», ανέφερε η οικογένεια μέσω Facebook. «Ήταν στ’ αλήθεια ήρωας και θα τον έχουμε πάντα στις καρδιές μας».

Ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, εξήρε τον Τζόρνταν Γκάτλι, τονίζοντας πως χρειάστηκε πολύ θάρρος για να πάει να υπερασπιστεί μακριά από το σπίτι του τα πιστεύω του, «επειδή το έλεγε η καρδιά του», «επειδή δεν άντεχε το κακό», προσθέτοντας πως επρόκειτο για «αληθινό ήρωα» και πως «θα θυμόμαστε πάντα τη συμβολή του στην υπεράσπιση της Ουκρανίας και του ελεύθερου κόσμου».

Το Φόρεϊν Όφις περιορίστηκε να ανακοινώσει πως «προσφέρουμε υποστήριξη στην οικογένεια Βρετανού ο οποίος πέθανε στην Ουκρανία». Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε αμέσως όταν του ζητήθηκε σχόλιο από το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

