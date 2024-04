Ουκρανία: Άγριο ξύλο σε άνδρες που αρνούνται να επιστρατευτούν - Βίντεο

«Δεν είμαι άπιστος. Πολλοί φίλου μου ήδη έφυγαν. Όποιος έχει την ευκαιρία, φεύγει» δήλωσε στο Sky News ένας νεαρός Ουκρανός που αποφάσισε να πάρει τον δρόμο για το εξωτερικό για να αποφύγει τη στράτευση. Πέρασε τα σύνορα μέσα από τα βουνά, έχοντας καταβάλλει 6.000 δολάρια ως αντίτιμο για να βγει από τη χώρα. «Χρειάζομαι ειρήνη, για μένα κυρίως», λέει.

«Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι έτοιμοι για να πεθάνουν. Και οι νέοι άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι να θάψουν τους εαυτούς τους ζωντανούς. Έρχονται αρκετοί σε εμάς για βοήθεια», δήλωσε ένας από τους διακινητές που παραδέχεται ότι δεν ντρέπεται καθόλου για τη δράση του.

Μείωση του όριο επιστράτευσης

Θυμίζουμε πως ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα, ένα νομοσχέδιο που προβλέπει τη μείωση του ηλικιακού ορίου επιστράτευσης από τα 27 στα 25 έτη. Ο λόγος είναι πως οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν διαθέτουν επαρκή αριθμό ανδρών για να πολεμήσουν τις ρωσικές δυνάμεις εισβολής.

Αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε πριν από έναν χρόνο από την ουκρανική Βουλή θα τεθεί σε ισχύ την περασμένη Τετάρτη.ης.

Ο ουκρανικός στρατός έχει υποστεί απώλειες, το μέγεθος των οποίων κρατείται μυστικό, και αγωνίζεται πλέον, σε αντίθεση με την έναρξη του πολέμου, να βρει εθελοντές για το μέτωπο.

Ο Ζελένσκι τον Δεκέμβριο του 2023 είχε κάνει λόγο για επιστράτευση έως και 500.000 επιπλέον εφέδρων, αριθμός που έκτοτε αναθεωρήθηκε προς τα κάτω από τον επικεφαλής του ουκρανικού στρατού, στρατηγό Ολεξάντρ Σίρσκι.

Το υπάρχον σύστημα θεωρείται από πολλούς Ουκρανούς άδικο, αναποτελεσματικό και συχνά διεφθαρμένο. Επίσης πληθαίνουν οι φωνές εκείνων που υπηρετούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ζητούν να επιστρέψουν στις οικογένειές τους.

