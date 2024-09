Ουκρανία: Ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο ρωσικές αποθήκες πυρομαχικών κατά την διάρκεια της χθεσινής νύκτας

Ρώσοι αξιωματούχοι παραδέχθηκαν ουκρανική επίθεση σε μία από τις αποθήκες πυρομαχικών στην περιοχή του Κρασνοντάρ, διευκρινίζοντας ότι πραγματοποιήθηκε με drones.

Ανακοίνωση του γενικού επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων αναφέρει ότι οι αποθήκες που χτυπήθηκαν βρίσκονται στο Τιχορέτσκ του Κρασνοντάρ και στο Οκτιάμπρσκι του Τβερ.

«Η εγκατάσταση του Τιχορέτσκ είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες αποθήκες πυρομαχικών των δυνάμεων κατοχής και ένα από τα κλειδιά της στρατιωτικής επιμελητειακής αλυσίδας της Ρωσίας», διευκρινίζει σε ανακοίνωση το ουκρανικό επιτελείο.

An ammunition depot in the #Tikhoretsk district of #Russia has exploded as a result of a drone attack! pic.twitter.com/EaBz5jCKgy