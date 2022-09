Ουκρανία: Ανατινάχθηκε το αυτοκίνητο του Ρώσου στρατιωτικού διοικητή στην υπό κατοχή ουκρανική πόλη Μπερντιάνσκ

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Ria Novosti, η έκρηξη του αυτοκινήτου σημειώθηκε έξω από το κτίριο διοίκησης της πόλης. Εν συνεχεία ακούστηκε ανταλλαγή πυροβολισμών. Αναφέρεται ότι από την έκρηξη υπέστησαν ζημιές άλλα τρία αυτοκίνητα.

Το ρωσικό κανάλι Zvezda, που ελέγχεται από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, δημοσίευσε βίντεο το οποίο, όπως ισχυρίζεται, δείχνει το αυτοκίνητο που εξερράγη.

Russia's so-called "commandant of #Berdyansk" Artyom Bardin's car was blown up near the draft office, "he's in a serious condition in the hospital now", a Russian TG channel says - I wonder what kind of condition it can be when his car looks like this https://t.co/YAJSLZ2Qs0pic.twitter.com/vdyDlNCdNP