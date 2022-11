Ουκρανία: Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική σύνδεση Κιέβου-Χερσώνας

«Το πρώτο δρομολόγιο θα πραγματοποιηθεί στις 22.14 από την πρωτεύουσα και θα φθάσει αύριο περί τις 09.00 στην Χερσώνα», ανακοίνωσε μέσω του Facebook, τοπικός υπεύθυνος, ο Σέργκι Κλάν, διευκρινίζοντας ότι «περί τους 200 επιβάτες θα ταξιδεύουν με το τρένο».

Ukranian Railway launches a train connection to Kherson. The first train departs from Kyiv today at 22:14 and arrives in Kherson at 09:00 the next morning. It is called "Train to Victory". Carriages are painted by Ukrainian artists. pic.twitter.com/k5Y1wJzVjE