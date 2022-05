Ουκρανία: Αποκλείει μια συμφωνία με τη Ρωσία που θα περιλαμβάνει παραχώρηση εδαφών

Ο σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχαΐλο Ποντολιάκ, παραδεχόμενος ότι η στάση του Κιέβου γίνεται πιο αδιάλλακτη, είπε ότι οι παραχωρήσεις θα γύριζαν μπούμερανγκ στην Ουκρανία επειδή η Ρωσία θα την έπληττε σκληρότερα έπειτα από οποιαδήποτε διακοπή στις εχθροπραξίες.

«Ο πόλεμος δεν θα σταματήσει (αν γίνουν παραχωρήσεις). Απλώς θα γίνει μια παύση για λίγο καιρό» είπε σε συνέντευξη που έδωσε στο πρακτορείο Reuters, από το φρουρούμενο προεδρικό γραφείο, όπου ορισμένα παράθυρα και διάδρομοι προστατεύονται με σακιά με άμμο. «Έπειτα από λίγο, με ανανεωμένη σφοδρότητα, οι Ρώσοι θα συγκεντρώσουν όπλα, ανθρώπινο δυναμικό, θα δουν τα λάθη τους, θα εκσυγχρονιστούν κάπως, θα απολύσουν πολλούς στρατηγούς… Και θα ξαναρχίσουν μια νέα επίθεση, πιο αιματηρή και σε ευρεία κλίμακα», υποστήριξε.

Today, any concession to Russia is not a path to peace, but a war postponed for several years. Ukraine trades neither its sovereignty, nor territories and Ukrainians living on them. It's a pity that we have to explain such simple things to such reputable media as @nytimes. pic.twitter.com/NJdLm7fWOV