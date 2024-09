Ουκρανία: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στην Πολτάβα

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν αρκετά πτώματα νεαρών ανδρών στο έδαφος καλυμμένα με σκόνη και συντρίμμια, με την πολύ κατεστραμμένη πλευρά ενός μεγάλου κτιρίου πίσω τους. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα τις φωτογραφίες.

«Τα ρωσικά αποβράσματα θα λογοδοτήσουν οπωσδήποτε για αυτό το πλήγμα», δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

I received preliminary reports on the Russian strike in Poltava. According to available information, two ballistic missiles hit the area. They targeted an educational institution and a nearby hospital, partially destroying one of the telecommunications institute's buildings.… pic.twitter.com/TNppPr1OwF

Ο ίδιος διέταξε πλήρη και άμεση έρευνα, λέγοντας ότι το πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε κτίριο του Στρατιωτικού Ινστιτούτου Επικοινωνιών.

Άλλοι 15 άνθρωποι ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη κάτω από τα ερείπια, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη της Πολτάβα Φιλίπ Πρόνιν.

«Κάθε 15-20 λεπτά ακολουθούν ‘λεπτά σιωπής’ για να αφουγκραστούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από τα ερείπια» είπε, σε δηλώσεις του στην τηλεόραση, ο Ολεξάντρ Χορούζνι, εκπρόσωπος τύπου του υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Οι αξιωματούχοι δεν αποκάλυψαν αμέσως την ταυτότητα των θυμάτων, αλλά ουκρανοί στρατιωτικοί σε ιστολόγια ανέφεραν ότι κάποιοι μπορεί να είναι δόκιμοι ή επιστρατευμένοι άνδρες που υποβάλλονταν σε εκπαίδευση. Ο Σέρχιι Μπεσκρέστνοφ, ένας blogger που ειδικεύεται στις επικοινωνίες και τον ηλεκτρονικό πόλεμο, δημοσίευσε ένα αφιέρωμα με τίτλο στους «συντρόφους μου χειριστές σημάτων».

Η χρήση βαλλιστικών πυραύλων, οι οποίοι πλήττουν στόχους εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά μέσα σε λίγα λεπτά απ την εκτόξευση τους, σημαίνει ότι τα θύματα έχουν ελάχιστο χρόνο για να καλυφθούν αφότου ακουσθούν οι σειρήνες του συναγερμού, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

«Πρόκειται για μια πρωτοφανή τραγωδία για όλη την Ουκρανία. Ο εχθρός έπληξε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα και ένα νοσοκομείο», έγραψε σε ανάρτηση της στο Χ η πρώτη κυρία της Ουκρανίας, Ολένα Ζελένσκα.

Ορισμένοι Ουκρανοί άφησαν ανήσυχα μηνύματα στη σελίδα του ιδρύματος στο Facebook ζητώντας πληροφορίες για τους αγαπημένους τους.

Two #russian ballistic missiles hit #Poltava this morning. They targeted an educational institution and a nearby hospital.

more than 200 injured. more than 40 people were killed.

Every day of waiting for #airdefense systems means the loss of human lives! pic.twitter.com/xGQuoQiTKJ