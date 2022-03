Πόλεμος στην Ουκρανία: Βομβαρδισμοί στην πόλη Λουσιτσάνσκ

«Πολλά κτίρια κατέρρευσαν. Σωστικά συνεργεία προσπαθούν να σώσουν όσους είναι ακόμη ζωντανοί», πρόσθεσε.

Today, the #Russian occupiers shelled residential neighborhoods in #Lysychansk, #Luhansk region with heavy weapons. There are casualties, their number is not yet known. pic.twitter.com/VC2QX2KSuO