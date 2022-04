Ουκρανία: Βομβαρδίστηκε νοσοκομείο στο Αζοφστάλ-Πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες

Καταστράφηκε από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς το χειρουργείο του νοσοκομείου εκστρατείας στην περιοχή του Αζοφστάλ.

Στην Μαριούπολη, και συγκεκριμένα στην περιοχή του συγκροτήματος χαλυβουργίας Αζοφστάλ, κατά την διάρκεια της νύχτας, καταστράφηκε από ρωσικούς βομβαρδισμούς το χειρουργείο του νοσοκομείου εκστρατείας που βρίσκεται εντός της περιμέτρου του συγκροτήματος, μεταδίδει το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinfrom, επικαλούμενο σχετική ανακοίνωση του τάγματος ‘ΑΖόφ’ που αναρτήθηκε στο Telegram.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας, πραγματοποιούνταν βομβαρδισμοί στην περιοχή, με βόμβες πολλών τόνων που είναι σε θέση να διαπεράσουν κάθε είδους εγκαταστάσεις προστασίας από μπετόν, ενώ στην συνέχεια επακολούθησαν πυρά από πολεμικά πλοία. Από την επίθεση ένα τμήμα των εγκαταστάσεων κατέρρευσε, συμπεριλαμβανομένου του χειρουργείου, γεγονός που καθιστά αδύνατη την παροχή ιατρικής βοήθειας στου μαχητές ακόμη και στις συνθήκες στις οποίες ήσαν πριν τον βομβαρδισμό.

Last night, #Russian troops dropped massively multi-ton air bombs and fired with artillery at a military field hospital located at the #Azovstal plant in #Mariupol, where the wounded are being held. pic.twitter.com/h4ZmtY7iYQ — NEXTA (@nexta_tv) April 28, 2022

Παράλληλα στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται, ότι μεταξύ των στρατιωτικών υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.

Μετά τον βομβαρδισμό οι μαχητές του τάγματος, ανάρτησαν βίντεο, το οποίο δείχνει πως προσπαθούν να ανασύρουν μέσα από τα χαλάσματα τους στρατιωτικούς που σκοτώθηκαν οι οποίοι νοσηλεύονταν με βαριά τραύματα και να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

?? Mariupol defenders: Russian airstrike hit military field hospital at Azovstal plant, kills soldiers. According to Azov fighters, overnight, Russia was attacking the hospital where Ukrainian soldiers were treated and then shelling it with naval artillery. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 28, 2022

Στο συγκρότημα του εργοστασίου Αζοφστάλ στην Μαριούπολη βρίσκονται περίπου 1000 άμαχοι και ουκρανοί στρατιωτικοί, μεταξύ των οποίων περίπου 500 τραυματίες.

??A massive unprecedented airstrike was dealt to Azovstal at night pic.twitter.com/x586W37MWr — ???????English (@TpyxaNews) April 28, 2022

Με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ