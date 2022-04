Ουκρανία: Δέκα άμαχοι σκοτώθηκαν και 46 τραυματίστηκαν από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Μικολάγιφ

Το πρώτο χτύπημα του ρωσικού στρατού, στις 7 το πρωί, άφησε «έναν νεκρό και πέντε τραυματίες, εκ των οποίων δύο σοβαρά» και ακολούθησε άλλο ένα στο οποίο «εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 41 τραυματίστηκαν», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, εκτιμώντας ότι ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος.

«Επομένως, συνολικά, 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους βομβαρδισμούς αυτούς και 46 τραυματίστηκαν», συμπλήρωσε ο δήμαρχος του Μικολάγιφ, υποστηρίζοντας ότι ο ρωσικός στρατός χρησιμοποίησε πυρομαχικά διασποράς.

Today the occupiers shelled #Mykolaiv. 10 people were killed and 46 more were injured. pic.twitter.com/uyS6DU2jjE