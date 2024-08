Ουκρανία: Δέκα νεκροί, 35 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε σούπερ μάρκετ στην Κοστιαντίνιφκα - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram, ο υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Κλιμένκο διευκρίνισε πως από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στο σούπερ μάρκετ, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο από τους πυροσβέστες, ενώ προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε κτίρια κατοικιών στην πόλη αυτή, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 12 χιλιομέτρων από το μέτωπο.

A New Post office in Konstantinivka came under attack

The company said that all employees are alive, but one of them received a concussion and is currently being transported to the hospital.

"Preliminarily, some of the parcels survived. pic.twitter.com/s1diFvrNnU