Oυκρανία: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από την αεροπορική επιδρομή των Ρώσων στο Λβιβ - Συνεχείς επιθέσεις σε Κίεβο και Μαριούπολη -LIVE εικόνα

Mαίνεται για 18η ημέρα ο πόλεμος στην Ουκρανία καθώς οι ρωσικές δυνάμεις επελαύνουν και προς τα δυτικά.

Τουλάχιστον 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 137 τραυματίστηκαν από τα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα σήμερα τα ξημερώματα εναντίον της ουκρανικής στρατιωτικής βάσης στο Γιαβορίβ της Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Λβιβ, Μαξίμ Κοζίτσκ.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της περιοχής είχε κάνει λόγο για 9 νεκρούς και 57 τραυματίες.

Από την πλευρά του, το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας σημειώνει ότι στις εγκαταστάσεις εργάζονταν και ξένοι στρατιωτικοί σύμβουλοι.

Ukrainian official on airstrike in Lviv: 9 dead, another 57 hospitalised. Anti-aircraft systems worked, but were overwhelmed by number (30+) of rockets. https://t.co/F1pJ3ZuIkL — Oliver Carroll (@olliecarroll) March 13, 2022

Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας είπε επίσης ότι το ξένο στρατιωτικό προσωπικό είχε έδρα στο στρατιωτικό κέντρο Γιαβόριβ, όχι μόνο εκείνοι από την Ουκρανία.

Reports of multiple explosions in Western Ukrainian cities of Ivanov-Frankivsk, Lviv, and Yavoriv. Yavoriv is approximately 23km from Poland. A #NoFlyZone isn't just in Ukraine's interest, EU. pic.twitter.com/RkzxEJKI4J — ArianaGic/?????????? (@GicAriana) March 13, 2022

Το κέντρο χρησιμοποιείται από τις χώρες του ΝΑΤΟ για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών ασκήσεων, με τη Ρωσία να έχει προειδοποιήσει τις προηγούμενες ημέρες ότι θα στοχοποιηθούν οι γραμμές ανεφοδιασμού του ΝΑΤΟ.

Την ίδια ώρα, 26 ασθενοφόρα με τις σειρήνες τους να ηχούν κατευθύνονται προς την ουκρανική στρατιωτική βάση στο Γιαβορίβ κοντά στα πολωνικά σύνορα, δήλωσε στο Reuters αυτόπτης μάρτυρας.

This is Starychi, Lviv region. Russians destroyed a peacekeeping center near the Polish border. The number of deaths is being clarified. pic.twitter.com/DG7qD9CkGg — ????????? ????? (@BackAndAlive) March 13, 2022

Russian airstrikes hit the International Peacekeeping and Security Center (IPSC) near the northwestern city of Lviv this a.m. Russian forces have also begun attacking airports in the far west of Ukraine, including one just 70 miles from the Polish border. https://t.co/XIkhqTC5Kn — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) March 13, 2022

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται το «σφυροκόπημα» της Μαριούπολης, η οποία έχει υποστεί τεράστιες ζημιές, με εικόνες ολικής καταστροφής να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Τουλάχιστον 1.582 άμαχοι σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα των ρωσικών βομβαρδισμών, ενώ ένα βίντεο που κυκλοφορεί δείχνει τανκ να χτυπά πολυκατοικίες της περιοχής.

«Συναγερμός για αεροπορική επιδρομή σήμανε στο Κίεβο! Ζητούμε από όλους να μεταβούν εσπευσμένα στα καταφύγια της Πολιτικής Προστασίας» αναφέρε σε ανακοίνωση της η περιφερειακή διοίκηση του Κιέβου στο Telegram νωρίτερα το πρωί της Κυριακής, με τους κατοίκους να τρέχουν σε καταφύγια.

Kάλεσμα Ζελένσκι για αντίσταση

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε τις ρωσικές δυνάμεις ότι θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια μάχη μέχρι θανάτου, αν προσπαθήσουν να καταλάβουν το Κίεβο, ενώ σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ξύπνησαν και πάλι σήμερα το πρωί τους κατοίκους.

«Αν αποφασίσουν να ισοπεδώσουν βομβαρδίζοντας και απλώς να σβήσουν την ιστορία αυτής της περιοχής … και να καταστρέψουν όλους εμάς, τότε θα μπουν στο Κίεβο. Αν αυτός είναι ο στόχος τους, ας έρθουν, όμως θα πρέπει να τα καταφέρουν μόνοι τους να ζήσουν σ’ αυτή τη γη», δήλωσε χθες, Σάββατο, ο Ζελένσκι.