Ουκρανία: Δεκάδες Ρώσοι επίστρατοι νεκροί σε ουκρανικό πλήγμα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Πλάνα που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, τη γνησιότητα των οποίων το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως, δείχνουν ένα κτίριο που φέρεται να στέγαζε μια επαγγελματική σχολή στην πόλη γεμάτη ορυχεία Μακιίβκα, η οποία έχει μετατραπεί σε πεδίο ερειπίων που σιγοκαίνε.

Η πηγή της κατοχικής διοίκησης του Ντονέτσκ, η οποία αρνήθηκε να κατονομαστεί, είπε: «Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, υπάρχουν λιγότεροι από 100 νεκροί μέχρι στιγμής».

On New Year at about 00:01, in Makeevka, Donetsk region there was a strike at the place of deployment of Russian unit, consisting mainly of mobilized.

There is no information on the exact number of losses, but even Russian sources say about "many hundreds of dead and wounded" pic.twitter.com/5qhepmpBQc