Ουκρανία: Δεκαεπτά τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα - BINTEO

Έπειτα απ' αυτά τα νέα πλήγματα, από τα οποία τραυματίσθηκαν 17 άνθρωποι, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους Δυτικούς να έχουν την «πολιτική βούληση» να βοηθήσουν τη χώρα του, ζητώντας συγκεκριμένα αντιαεροπορικά συστήματα όπως οι σύγχρονοι αμερικανικοί πύραυλοι Patriot.

«Όλοι οι πύραυλοι καταρρίφθηκαν μέσα στην περιφέρεια του Κιέβου», ανακοίνωσε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για δύο βαλλιστικούς πυραύλους Ισκαντέρ και Κινζάλ καθώς και για 29 πυραύλους κρουζ που εκτοξεύθηκαν από στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροπλάνα.

??13 rockets of the RM-70 Vampire MLRS were destroyed in the sky over Belgorod Region,the Russian Defence Ministry said

The defence ministry said that the air defence forces on duty foiled an attempt by the Kiev regime to launch a terrorist attack on 20 March at around 11.30 msc pic.twitter.com/ouGpMCVcjD