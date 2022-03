Ουκρανία: Διαδήλωση κατοίκων της Χερσώνας διαλύθηκε από πυρά αυτόματων όπλων - Βίντεο

Στα βίντεο διακρίνονται διαδηλωτές να προχωρούν προς το κέντρο της πλατείας Ελευθερίας και την ίδια στιγμή στρατιωτικοί φαίνονται να τους πλησιάζουν προτού ανοίξουν πυρ.

Μια διαδήλωση κατοίκων στη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, την οποία έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις, διαλύθηκε σήμερα από πυρά αυτόματων όπλων και δακρυγόνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος, σύμφωνα με βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα δύο τοπικά ΜΜΕ.

Σε βίντεο που τραβήχτηκαν από τουλάχιστον δύο διαφορετικές γωνίες του δρόμου, φαίνονται δεκάδες διαδηλωτές να τρέχουν μακριά, εν μέσω πυρών.

Τις εικόνες αυτές δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δύο τοπικά ΜΜΕ, τα Souspilnι Novini και Most Kherson.

Σε ένα από τα βίντεο διακρίνεται ένας άνδρας να μεταφέρεται ενώ αιμορραγεί από το πόδι, ενώ πηγές αναφέρουν πως τραυματίστηκε από την έκρηξη μιας βομβίδας κρότου-λάμψης.

Ένας δημοσιογράφος των Financial Times ανέφερε πως «ρωσικά στρατεύματα άνοιξαν πυρ εναντίον ειρηνικού πλήθους στη Χερσώνα, όπου σημειώνονται κανονικές διαδηλώσεις από όταν την κατέλαβαν».